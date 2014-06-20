برفقة منتجع “أنانتارا”…..رحلة إلى الحياة الوردية في الجبل الأخضر بعُمان

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من أحضان سلسلة جبال الحجر، في سلطنة عمان يقبع منتجع “أنانتارا الجبل الأخضر” الذي يتيح للمسافر العصري باقة من التجارب الملهمة، بدءاً من ممارسة اليوغا على قمة الجبل والسير مشياً على الأقدام بهدف مراقبة النجوم، وحتى الرماية وركوب الدراجات الهوائية على الجبال. لنتعرف أكثر على هذا الجبل الساحر برفقة أنانتارا

سبا بماء الورد

أجمل ما يمكن أن تخوضه من تجربة عند زيارة منتجع أنانتارا في الجبل الأخضر هو فرصة مشاهدة تفتّح الورود الجوريّة الفوّاحة بعطرها الأخاذ، وهي تفترش المنحدرات الجبلية وتحوّل ترّاسات الجبل الأخضر إلى باقة من الألوان تبهر العيون.

بل يمكنك هذا الربيع الاستمتاع بروعة هذه الزهرة العطرية الثمينة، من خلال تناول خلاصتها من “ماء ورد الجبل الأخضر” المميّز وأخذ رحلة سبا قائمة على علاجات بماء الورد.

وإذا كنت تخطط لخوض تجربة ماء الورد هذه، فستسنح لك فرصة زيارة حديقة ورد ومعمل تقطير، خلال الرحلة، وستتعرف فيها على التقنية التقليدية لاستخراج ماء الورد من البتلات والتي طالها تعديلات طفيفة فقط وظل العاملين بها يتقنوها على مر العصور.

علاوة على ذلك، سيتسنى لك فرصة اصطحاب ذكرى من الجبل، حيث يمكنك الحصول على زجاجة من “إكسير الورد” المثالية لتجديد البشرة، والشعر والجسم.

استكشاف الجبل المذهل

هناك مجموعة متنوعة من طرق التسلق ومسارات المشي، تستطيع من خلالها استكشاف السلسلة الجبلية والاستمتاع بجمالها الأخاذ فيما تختبئ الشجيرات تحت أصناف لا متناهية من الزهور المتفتّحة التي يفوح عطرها الأخاذ في الهواء. وسواء كنت تتنزه سيراً على الأقدام، أم تركب دراجة جبلية أم تستخدم الحبال والأحزمة أم تأخذ طريق ﭬيا فيراتا، وهو عبارة عن سلك حديدي يمتد على طول الجبل، سيكون بإمكانك العثور على المواقع المثالية لالتقاط الصور واختبار الطبيعة الساحرة لهذا الجبل المذهل.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك خبير ملمّ بخصائص الجبال ترعرع في قرية مجاورة ويملك معرفة لا تضاهى عن المنطقة المحيطة، لمساعدة الزوار على مشاهدة الثروة الحيوانية والنباتية المحلية وتوجيههم عبر حدائق الورود المتفتحة.

استرخاء وعناية بالبشرة والجسم

إذا كنت تنشد اختبار تجربة مليئة بالاسترخاء، إذن عليك الاستمتاع بباقة من علاجات السبا والاسترخاء تحت أنامل معالجين مدرّبين في أحضان السبا الأنيق داخل المنتجع، حيث يستخدم علاج “Rose Rescue Ritual” الخصائص المهدّئة، والموازِنة والمرطبة لبتلات الورود وزيت الورد المترف، حيث ستنعم بملاذ يدلّل حواسك من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. ففيه تأخذ جلسة للعناية بالوجه لتعيد ترطيب البشرة، وفي نفس الوقت يوضع زيت خاص على فروة الرأس لتغذيته، يليه تقشير خفيف وتدليك لكامل الجسم.

رحلات لمواقع تراثية

وبعيداً عن الورد وعبيره، يمكنك المشاركة في مروحة من التجارب التي تشمل رحلات إلى مواقع تراثية مجاورة مثل قرية بركة الموز المهجورة والتي تحتوي على نظام ري بالفلج أو مدينة نزوى القديمة حيث يمكنك الانغماس في الحياة المحلية عبر زيارة السوق النابض بالحياة.

خريطة الكنز للأطفال

كما أن هناك نصيب للأطفال والمراهقين مع نادي مخصص يوفر باقة من الأنشطة التفاعلية التثقيفية على غرار الفنون والحرف، والرسم، واستكشاف الطبيعة، والاكتشافات الأحفورية ورواية القصص، فضلاً عن خريطة الكنز التفاعلية، التي تسمح للصغار بسبر أغوار روائع المنتجع بمساعدة أعضاء فريق متخصص.