700 مليون مصاب بالأنيميا حول العالم

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يعد فقر الدم أحد المشكلات الصحية وأخطرها حول العالم، لاسيما أن هناك أكثر من 700 مليون شخص في العالم يعاني من انخفاض معدل هيموجلوبين الدم الناتج عن نقص الحديد في الغذاء المتناول يومياً، وتعد فئة النساء الحوامل والأطفال من أكثر الفئات عرضة للإصابة بفقر الدم وخصوصاً في الدول النامية.

لنتعرف أكثر على الخطورة التي يشكلها النقص في الدم”الأنيميا”

يمكن تعريف فقر الدم (الأنيميا) ببساطة على أنه حالة يحدث فيها انخفاض في نسبة هيموجلوبين الدم * عن المعدل الطبيعي أي أقل من 11 جرام لكل 100 مل حسب معيار منظمة الصحة العالمية (WHO)، ولا يعتبر فقر الدم مرضاً بل هو عرض لمشكلة قائمة في جسم الإنسان أو لخلل في النمط الغذائي المتبع .

تتعدد مسببات نقص الحديد وتشمل:

قلة تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل ( الكبد واللحم الأحمر ).

كثرة تناول الأغذية والمشروبات التي تحد من امتصاص الحديد.

تناول بعض أنواع الأدوية كالمضادات الحيوية و مضادات الحموضة.

ضعف الشهية واضطراب وظيفة الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وخمول الأمعاء أو تقرحها بالإضافة إلى الإمساك المزمن.

فقدان الدم بشكل متكرر كما في الطمث عند النساء أو أورام و تقرحات المعدة والأمعاء أو في حالة الإصابات ونزيف الأنف (الرعاف).

ازدياد حاجة الجسم للحديد عند الأطفال والمراهقين والحمل والولادة وبعدها وكذلك عند الإرضاع.

الأعراض و العلامات :

هناك أعراض وعلامات يمكن أن تدل على الأنيميا (فقر الدم ) ، ولا يشترط أن تظهر كلها وقد لا تظهر أي أعراض أو علامات مثل:

شحوب لون الجلد (شحوب الوجه).

احمرار اللسان ( اللون الوردي طبيعي).

تقرح الفم والشفاه من الجوانب.

تسارع معدل ضربات القلب والتنفس.

ضعف الشعر والأظافر و تقصفها.

ضعف الشهية عند الأطفال غالباً.

التعب بسرعة والإرهاق العام .

الدوار (الدوخة) عند تغيير وضع الجسم بشكل مفاجئ .

الصداع ( ألم الرأس)، يكون في مقدمة الرأس غالباً.

قلة التركيز الذهني أثناء العمل أو المذاكرة .

العلاج :

بعد التأكد من أن المريض مصاب بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد يتوجب البحث عن المشكلة المسببة لفقر الدم و تحتمل عدة عوامل وغالباً يكون السبب في قلة تناول الأطعمة الغنية بالحديد أو الإفراط بتناول معيقات امتصاصه و للتعرف على أنواع الأطعمة الغنية بالحديد و يمكن تقسيمها كما يلي:

أطعمة غنية جداً بالحديد و تشمل :

الكبد و اللحم الأحمر و الدجاج و الأسماك و البيض و الحليب.

أطعمة غنية بالحديد و تشمل:

الفواكــــــــه مثل التفاح و الأجاص و التمر و العنب و الزبيب و المانجا.

الخضراوات مثل الملوخية و السبانخ و الملفوف و الجرجيـــــر.

البقوليـــــات مثل العدس و الفاصوليا و البازيلاء و الحمص.

الحبــــوب مثل القمح و الشوفان و الذرة و غيرها.

أطعمة تساعد على امتصاص الحديد و تشمل:

فواكــــــــه مثل الجوافة و الحمضيات ( البرتقال، الليمون، الجريبفروت) .

خضراوات مثل البندورة و الباذنجان و الجزر و الفلفل الأخضر.

أطعمة تعيق امتصاص الحديد فهي تشمل: