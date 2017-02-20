أول مدرسة متخصصة لتعليم تنسيق الزهور أنفال الانصاري: النظر للألوان يغير المزاج إلى الأحسن

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منار صبري بعدسة ميلاد غالي التقت أنفال الأنصاري مؤسس ومدير عام مدرسة “لي لي فلور” أول مدرسة متخصصة لتعليم تنسيق الزهور، فبالأمس غير البعيد فكرت ضيفتنا في وجود مكان أكاديمي ينشر ثقافة إهداء الزهور وطرق العناية بها، وبالإصرار والتصميم تحقق الحلم وحتى تتعرفوا على المزيد أدعوكم قراء مجلتنا لقراءة القصة تفصيلا عبر السطور التالية وكلمات عطرة فواحة نهديها لكم..

نتعرف على ضيفتنا الكريمة… ونقاط موجزة ومتميزة من سيرتك الذاتية العطرة؟

أنفال علي الأنصاري كويتية، تخصصت في هندسة الاتصالات والإلكترونيات بعد حصولي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، كما أنني حاصلة على ماجستير في هندسة اتصالات الكمبيوتر وأعمل حاليا مدربة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ولدي مشروعي الخاص بالزهور “لي لي فلير” الذي أسعى من خلاله لوضع بصمة خاصة جدا في الحياة تعبر عن ذوقي وهوايتي.

الحالة الاجتماعية؟

متزوجة ولدينا أربعة من الأبناء بفضل من الله ورزقه وهم بالترتيب (وليد وحمود وليان ولمى). على جانب آخر تجدينني ناشطة اجتماعية وعضوة في عدة جمعيات نفع عام وعدة لجان تطوعية.

ما منصبك الحالي؟

مؤسس ومدير عام مدرسة “لي لي فلور”.

لماذا اخترت الهندسة وعلى الجانب الآخر عملت بالزهور؟

لقد كان اختياري الدراسي حسب رغبتي لحبي لمادة الرياضيات والفيزياء، أما عملي فهو هواية تدرجت إلى أن أصبحت عملا.

حياتي العلمية

وهل استفدت من دراستك في حياتك العملية؟

أكيييييد، فنحن أكاديميا نعلم ما استفدناه من دراستنا ونستخدم كل معلومة في مجالها، ثم ننقل هذه المعلومات لغيرنا ونربي الأجيال الصاعدة.

حدثينا عن طفولتك وماذا تتذكرين منها؟

أنا البكر بين إخواني ( متحملة المسؤولية منذ صغري) كما كنت الطالبة الذكية في جميع مراحل الدراسة، والأهم من كل ذلك صديقة والدتي وأصر علي الاستمتاع بالجلوس مع اصحاب والدتي وأصحابي الأكبر مني سنا لاكتساب الخبرة والمعرفة.

ما قصتك مع الزهور؟

بكل صراحة الأمر جاء صدفة، فعندما طُلب مني متابعة إحدى حفلات الاستقبال وكنت وقتها أحب الزهور جدا، ولكنني لا أعرف كيفية تنسيقها، ومع ذلك كنت أتدخل في تنسيقها وتجهيزها عند محلات الزهور.

وكيف تحول الأمر من هواية لعمل احترافي؟

لقد قررت أن آخذ الخطوة الأولى وهي تعلم التنسيق ليكون الأساس قويا وراسخا عندي، فذهبت إلى بريطانيا وأخذت دورات مختلفة ومتخصصة حتى أتقنت هذا العمل وبدأت مشروعي.

أي أنواع الزهور تفضلين؟

جميعها أحبها ولكن أقربها لي هي زهرة البييوني.

لو طلبت منك تسمية الأشخاص وتصنيفهم طبقا لأنواع الزهور…. ماذا تقولين؟

التيوليب: حساس ورقيق.

الاوركيد: الشخص القوي.

الروز: الصابر.

الليليوم: الشخصية المعطرة.

البييوني: الجميلة.

الكالا: الأنيقة.

من الحبيب إلى الحبيب!

هل سمعت من قبل ضيفتي عن لغة الزهور؟

بالتأكيد.. وتسمى floriography ولقد كانت تستخدم في السابق لإرسال الرسائل التي يعجز صاحبها عن التعبير بالكلام.

أعطيني مثالا؟

مثلا الزهور الحمراء مازالت تستخدم للتعبير عن الحب، والزهور البيضاء للنقاء والصفاء أما الزهور الصفراء فتعبر عن الصداقة أو في عيادة المرض.

يقال الزهور لغة المحبين؟

للأسف يعتقد بعض الناس أن الزهور لا تُهدى إلا من الحبيب إلى الحبيبة وهي نظرة خاطئة، فإهداء الورود لا يقتصر على المحبين فقط، إنما يكون أيضا للتعبير عن الحب بين الإخوان والأصدقاء أو عن شكر وامتنان، وكذلك عن إعجاب بشخص ما، فمناسبات إهداء الورد كثيرة ولا تنحصر في مناسبات معينة.

ماذا تعني لك كل زهرة لديك في المحل؟

كل زهرة لها مكانة خاصة عندي، فهناك الأزهار الرقيقة التي تحتاج إلى عناية شديدة مثل الأطفال الرضع، وأغلبها تكون من الزهور الهولندية، كما أن هناك زهورا قوية وهي الأكثر استخداما في الكويت بسبب تحملها لحرارة الجو.

ما ألوان الزهور الهولندية؟ وكيف تختلف عن الزهور الأخرى؟

الزهور الهولندية من أجمل الزهور في العالم وربما يرجع السببب في ذلك إلى تنوعها وجمال ألوانها وأشكالها، فألوانها زاهية وأوراقها وشتلاتها تختلف عن الزهور الأخرى فأي شخص متخصص يدرك الفرق من النظرة الأولى.

هل الزهور حقا تساعد في تغيير مزاج الإنسان من حال إلى حال؟

طبعا.. وبدون شك، فالنظر للألوان وحده كفيل بأن يغير المزاج إلى الأحسن، فما بالك بزهور ملونة وذات رائحة عطرة، فهناك شركات تضع ميزانيات خاصة لشراء الزهور لموظفيها لإدراكهم أن النظر إلى الزهور واستنشاق رائحتها العطرة يزيدان من عطائهم للعمل، وكذلك أغلب المنتجعات العلاجية تهتم بزراعة الزهور الملونة والعطرة لمعرفتها بأهمية هذه الزهور في تحسين المزاج للإنسان.

سؤال جيد

لدي سؤال ما الفرق بين منسق الزهور ومتعهد حفلات الزواج؟

سؤال جيد، أغلب الناس أصبح عندها لبس بين القائم على تنسيق الزهور ومتعهد حفلات الزواج، لكن هنالك فرق بين الاثنين لأن تنسيق الزهور فن بحد ذاته، بحيث يكون التعامل مع الزهور فقط، أما متعهد الحفلة فغير مسؤول عن تنسيق الزهور، فهو مثل المصمم الداخلي يتعامل مع النجارة والاضاءة والكهرباء بالاضافة إلى منسقي الزهور. لذا من الممكن لأي منسق أن يصبح مصمما ولكن العكس غير صحيح.

مع قصتك مع مشروع المدرسة التي افتتحتوها مؤخرا؟

عندما قررت دراسة وأخذ دورات للزهور لم أجد في الكويت مراكز أو مدارس لتعليم التنسيق، فعملت دورات تنسيق للزهور للمبتدئين وكانت الخطوة الأولى في مشروعي؟

وبعد ذلك؟

كان داخلي حلم وهو تأسيس مدرسة لتنسيق الزهور في الكويت تقوم بعمل ورش عملية للمبتدئين لتعليمهم أساسيات ومبادئ تنسيق الزهور وكذلك ورش متخصصة للمتقدمين على مدار السنة.

وتحقق الحلم؟

نعم وأنشئت مدرسة “لي لي فلور” والحمد لله.

ما أهدافك فيها؟

لدي أهداف محلية أهمها نشر ثقافة إهداء الزهور، وطرق العناية بالزهور وأيضا معرفة أنواع الزهور وكيفية تنسيقها.

ماذا عن أهدافك العالمية أو الخارجية فيها؟

أحلم بأن أضع اسم دولة الكويت على خريطة الدول المهتمة بالزهور، فطالباتنا من الكويت ودوّل الخليج يحضرن خصيصا لدوراتنا.

من يقوم بالتدريس؟

نحن نقوم باستضافة منسقين عالميين مشهورين ومتخصصين من خارج الكويت، فقمنا مثلا باستضافة السيدة جوديث بلاك لوك من بريطانيا وهي متخصصة وخبرة ٣٠ عاما في تنسيق الزهور، كما أقامت عدة حفلات للعائلات المالكة في بريطانيا،

وستكون خطتنا المستقبلية استضافة المنسقين العالميين للكويت ليستفيد منهم مجموعة كبيرة ولتعلم كل ما هو جديد.

اهتماماتي الشخصية

حدثينا عن اهتماماتك الشخصية؟

أنا شخصية حساسة، دقيقة جدا وأحاول أن أخفف من طبعي، أحب التخطيط ، متذوقة للفن والأدب الفرنسي، متطلعة للموضة، أعشق المجوهرات، متعتي السفر مع من أحب كما أعشق الطبيعة جدا.

ماذا عن متابعة الأخبار والأحداث؟

أنا أكره السياسة والإعلام العربي المضلل، فهذه الأمور ليست من اهتماماتي، ولكنني استمتع بالطرب الأصيل لأم كلثوم وفيروز جيل العظماء، كما أحب الآن إليسا وفنان العرب محمد عبده.

ماذا تفضلين بالحياة الاجتماعية؟

أفضل أوقاتي هي أوقات جلوسي مع عائلتي، كما أنني شخصية محبة للحياة والتفاؤل والإيجابية والنشاط، وأبتعد دوما عن الأشخاص السلبيين.

لو دامت لغيرك

أيهم أهم في نظرك السلطة أم المال أم ماذا؟

حسب الموقع الذي يكون فيه الشخص،

فالسلطة لها موقعها ووقتها الذي تكون فيه، وبعض السلطة تجلب المال وأخرى العكس، ولكن بالنسبة لي المال يجلب السلطة. لأن لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك.

ما الذي تعنيه لك الحياة؟ وما الذي تحلمين بتحقيقه فيها؟

الحياة هي جسر العبور للخلود، وعلينا الكثير من الواجبات والمسؤوليات للعبور بأمان، أما أحلامي فطبيعة البشرية هي التمني والحلم بالكثير والكثير، لذا عندي أحلام كثيرة منها ما تحقق ولله الحمد، وإن شاء الله سوف تتحقق باقي أحلامي بإذن وتوفيق رب العالمين.

أروع جوهرة

في رأيك ما هو الشيء الذي تعتبرينه أهم جوهرة تمتلكينها؟؟

عائلتي هي أغلى ما أملك في الدنيا، هي كل شيء في حياتي، هي أروع جوهرة وأثمن ما في الوجود، وأيضا محبة الناس فتلك جواهر لا تقدر بمال الدنيا.

لو طلبت منك الحديث عن القرارات الحاسمة في حياتك.. ماذا تقولين؟

لقد كانت طبيعتي بالسابق هي التردد وأخذ دراسة مطولة قبل اتخاذ أي قرار، ولكن مع التجارب الحياتية والرئاسة والتجارة صقلت شخصيتي وأصبحت أسرع في اتخاذ القرارات بعد دراستها بوقت قصير، بل تجديني الآن أحيانا أغامر بدون دراسة بمجرد أن تعجبني أو تروق لي فكرة ما.

عظيم وماذا أيضا؟

في السابق كانت كلمة “لا” غير موجودة في قاموس حياتي، الآن وبعد اكتساب الخبرة الحياتية والحمد لله أستطيع أن أقول لا ولكن بلباقة.

قدوتي في الحياة

من الشخص القدوة لديك ؟؟

عدة شخصيات أقتدي فيهم. كل حسب مجاله ولا يمكن أن أذكرهم فردا فردا لك، حتى لا أنسى أحد وحتى لا أطيل عليك.

من من نساء العالم تحلمين بأن تكوني مثلها؟

أمي بالطبع، فهي أول وأهم نموذج نسائي مر علي بحياتي، منها تعلمت الصبر على الشدائد، ومنها عرفت الحكمة الممزوجة بالتروي والهدوء، فالأمومة عالم كبير ومدرسة أكبر نستقي منها الكثير من الصفات والطباع.

ماذا عن التطوع في حياتك؟

التطوع عمل إنساني فريد من نوعه ولقد نشأت وربيت على العطاء فعلا وقولا وحياة، وليس أي عطاء، لذا أحرص على كماله مع تقديمه بنفسي مع الكلام الطيب، ولقد كنت متطوعة في عدة لجان إيمانا مني بأهميته في حياة كل إنسان فهو يصقل الشخصية.

أجمل اللحظات

مواقف مرت بحياتك ولا تنسينها ما حييتي؟

ولادة ابني البكر “وليد” وخروجه للحياة، حيث كانت من أجمل اللحظات في حياتي، أيضا تخرجي من مرحلة الثانوية العامة ودخولي عالم الجامعة أيضا لحظة فارقة وجديدة.

شخص تقولين له شكرا لأنك بحياتي؟

عائلتي وأهلي وكل أصحابي الله يحفظهم لي.

شخص ترفضين الاستمرار معه؟

الشخص السلبي وقليل الإيمان بالله ورسوله.

الحياة أحلام وأمنيات ماذا عن حياتك ضيفتي؟

أتمنى رضا الله ورضا الوالدين ورضا الزوج، فإن رضوا عني ستتحقق أحلامي وأكسب الآخرة قبل الدنيا بإذن الله.

الحياة مواقف صعبة فما أصعب ما مررت به؟

وفاة أشخاص عزيزين على قلبي فهي سنة الحياة.. ولكنها أيضا مواقف صعبة جدا، لأنك تمرين بمرحلة فقد غير عادية تستنزفين فيها جزءا من صحتك ووقتك وحياتك حتى تعتادي على عدم وجودهم، حفظ الله لنا كل أهلنا وأحبابنا.

كلمة ختامية؟

أحب أن أشكر بعد الله عز وجل زوجي وشريك حياتي ووالدي العزيزين وجميع أهلي وأصدقائي، لأنهم ساندوني قولا وفعلا، وساعدوني على النجاح، لذا أود أن أوجه لهم عبر مجلتكم شكرا خاصا فلولاهم ما حققت هذا الجزء الرائع من أحلامي “دمتم يا خير الناس وحفظكم رب العالمين”.

كما أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم بسبب إتاحتكم الفرصة لي للتعريف عن نفسي للقراء الأعزاء في مجلتكم المميزة والمتواجدة في أنحاء العالم العربي.

المحررة: الشكر موصول لك ضيفتي الرائعة أنفال الأنصاري مع باقة عطرة من الأمنيات القلبية مني لك بمزيد من النجاح والتميز، وإن شاء الله نلقاك قريبا وقد حققت حلمك والوصول بمدرستك إلى العالمية ليعلو اسم الكويت الحبيبة درة الخليج العربي عاليا خفاقا بإذن الله.