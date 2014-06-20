الرسامة أنفال المرزوق: أشعر بتميزي في تجسيد جمال المرأة

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الرسم موهبة لا يتقنها إلا الفنان الذي يحمل بداخله حس إبداعي يستطيع من خلاله أن يخط بقلمه خطوط تبهر العالم، ويسحر بألوانه خيال كل من يراه، وأنفال المرزوق رسامة كويتية تملك هذا الحس، فقد أحبت الرسم منذ الصغر حيث كان والدها هو الداعم الأول وهو الذي أخرج الفنان من داخلها إلى النور، وبالرغم من أنها لم تتخصص في دراسة الرسم أو الفن وعملت في القطاع الخاص بأحد البنوك، إلا أن كل هذا لم يثنيها عن دخول عالم الرسم الإبداعي، وقد التقت “اليقظة” المبدعة أنفال المرزوق، وأجرت الحوار التالي معها

س/ كيف كانت بداياتك مع الرسم؟

بدأت الرسم من الصغر، واشتغلت كثيراً على نفسي،خاصة في المرحلة الثانوية، حيث كنت أشارك في الحرف الفنية في حصص الرسم، وكنت أقوم بعمل لوحات فنية، بالإضافة إلى فن الخزف، وكنت أستمتع كثيرا بهذا الأعمال.

س/ لماذا توقفتي فترة عن الرسم؟ وهل وجدت صعوبة في العودة لمسك القلم؟

شغلتني دراستي الجامعية كثيراً،ولكن الفنان بداخلي لم ينم،فعدت مرة أخرى في عام 2013 ومنذ ذلك العام وأنا أحاول أن أتعلم كل مايؤهلني لأن أكون محترفة للرسم.

كانت عودتي للرسم مرة أخرى ضرورية.. لأنني أجد متعتي من خلال ما تخطوه يدي من خطوط وإنحاءات، بالإضافة إلى تحفيز ودعم كل من حولي، فبدأت بشراء عدد من المجلات، وبدأت أقلد الرسومات، وبدأت، فرسمت بالقلم الرصاص على أوراق بيضاء، حتى شعرت أنني بدأت أتطور، فقمت بالدخول في عدة دورات خاصة بالرسم،وتعلمت تقنيات جديدة بالرسم واستفدت كثيرا.

س/ هل تهتمي بمتابعة الرسامين؟

نعم، أتابع دائما من خلال “الإنستجرام” الكثير من الرسامين، وأحاول دائما تقليدهم، وأتعلم من خلال التعرض للرسومات المختلفة إحترافية دمج الألوان.

س/ ماذا تحكي رسوماتك؟

رسوماتي دائما تتحدث عن شخصيات،وخاصة المرأة، فأنا أشعر بتميزي في رسمها، وكل مايتعلق بإبراز جمالها.

س/ ما أكثر رسمة قريبة من أنفال المرزوق؟

أعشق كل رسوماتي، أرسم المرأة في حالاتها المختلفة، وأهتم بتفاصيلها المتعددة، حتى يجد من يشاهدها معاني واضحة تتحدث من خلال خطوطي وألواني، وكانت رسمة “مارلين مورلو” الأقرب لي فهي واحدة من رسوم الشخصيات التي أظهرت بها جمال وأنوثة المرأة.

س/ ما هي الألوان التي تستخدميها في رسوماتك؟

الألوان الزيتية، وألوان الإكريليك فهي أسهل من الألوان الزيتية، لأنها تجف بسرعة ومتعددة الألوان.

س/ هل عرضت لوحاتك بمعارض؟

للأسف لا، ولكن أتمنى ذلك، لكن بعد نضجي وإلمامي تماما بالرسم، وسيكون ذلك قريبا بإذن الله.

س/ هل تجدي في أولادك هذه الموهبة؟

نعم أجدها في إبني وأستمتع كثيراً بخطوطه رغم أنها لازالت “شخبطة” على الورق.

س/ هل تقومي بنشر رسوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

نعم،فأنا أملك صفحة خاصة على “انستجرام”، أنشر بها كل لوحاتي، كما أنشر بها مراحل التلوين والتخطيط، وأجد هناك الكثير من المتابعين لصفحتي الذين ألقى التشجيع منهم مما يزيد حماسي لأبدع أكثر.

س/ ما هي طموحاتك؟

أتمنى أن أطور نفسي أكثر، وأن تكون لي بصمتي الخاصة، وأكبر أحلامي أن أفتح “جاليري” كبير يتضمن رسوماتي المختلفة، وأتمنى أن أساعد من خلاله كل من يريد أن يتعلم الرسم.

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