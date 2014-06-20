أنجلينا جولي تطلق العمل مع براد بيت أيضا

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أيمن الرفاعي

لن يكون إنفصال أنجلينا جولي وبراد بيت على النطاق الأسري فقط لكن يبدو أنه سوف يمتد إلى مجال العمل أيضا.

فقد ذكرت صحيفة الديلي ميل أن النجمة العالمية قررت الإنسحاب من تحضيرات فيلم “”Africa حيث كان من المقرر أن تقوم هي بإخراجه في حين تم إسناد البطولة لزوجها براد بيت.

الفيلم يندرج تحت قائمة الأعمال الضخمة حيث تم تخصيص ميزانية مبدئية قدرت بحوالي 110 ملايين دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية لعالم الآثار الشهير ريتشارد ليكي والذي كان مهموما بقضايا البيئة ونجح بالفعل في تجريم صيد الفيلة في فترة الثمانينات بدولة كينيا.

الفيلم كان بمثابة الحلم الذي يراود جولي ولكنها سرعان ما تخلت عنه بعد أحداث الطلاق.

أما براد بيت فما زال لديه إصرار على المضي قدما وخاصة أنه يتوقع النجاح المبهر للفيلم.

يذكر أن آخر تعاون جمع بين جولي وبيت كان من خلال فيلم ” By The Sea ” وهو العمل الذي كتبته وأخرجته أنجيلينا جولي وقامت فيه بدور البطولة مع النجم براد بيت.

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