وفاءاً لذكرى والدتها أنجلينا جولي تتبرع بأجرها من إعلان عطر

شارك

مازالت الفنانة العالمية أنجيلينا جولي تحن كثيراً إلى والدتها الفنانة الأمريكية الفرنسية الأصل مارشلين برتراند، وذلك بعد عشر سنوات من رحيلها متأثرة بمرض السرطان، حيث تصفها بالأم الرائعة والجدة العظيمة، ومن أجلها وبهدف استرجاع ذكراها الطيبة، قررت أن تكون الوجه الإعلاني للحملة الترويجية للعطر الجديد لعلامة “غيرلان”، باعتبارها دار العطور المفضلة للراحلة، لكنها كشفت في سياق متصل أنها سوف تكون مجرد شراكة خيرية ومن المقرر أن تتبرع بأجرها الذي تجنيه من هذه الحملة الترويجية كاملاً إلى إحدى جمعياتها الخيرية.

أكدت النجمة الحسناء أنجيلينا جولي في لقاء مع مجلة “بيبول” بأنها تحرص على تقليد والدتها الراحلة “مارشلين برتراند” حتى تكون مثالاً لأطفالها الستة، معتبرة بأن أمها لو عاشت والتقت بأطفالها اليوم سوف تكون دون شك “جدة عظيمة”.

حيث أكدت قائلة:”..كنت متأكدة وعلى يقين كيف ستؤثر في حياتهم..لذا أنا حزينة جداً لأنه فات عليهم رؤيتها، يمكنني أن أفعل أو أتخلى عن أي شيء لتكون معي في هذا الوقت.. فأنا بحاجة إليها، في كثير من الأحيان أحدثها في خيالي..”. يذكر أن والدة أنجيلينا أشرفت شخصياً على تربية ابنتها وابنها “هافن” شقيق النجمة من طليقها الممثل العالمي، الحاصل على جائزة الأوسكار “جون فويت”.

ولم تخف أنجيلينا جولي أن حنينها إلى لقاء أمها دفعها بأن تكون الوجه الإعلاني للعطر الجديد من دار “غيرلاين” التي تعشق والداتها منتجاتها، علماً أنها إحدى أعرق دور الجمال في فرنسا والعالم، لذا قررت الفنانة العالمية أن تخصص أجرها من حملتها الإعلانية هذه إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

الجدير بالإشارة فإن للنجمة ستة أطفال، وهم “مادوكس” الذي يبلغ من العمر 15 عاماً و”باكس” 13 عاماً، وأما “زهرة” 12 سنة و”شيلوه” 10 أعوام، في حين التوأمان “فيفيان” و”نوكس” يبلغان من العمر 8 أعوام فقط.