مربية أنجلينا جولي السابقة تكشف عن تفاصيل مثيرة في حياتها

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أيمن الرفاعي

كشفت المربية السابقة للنجمة أنجلينا جولي عن مجموعة مثيرة من الأسرار المتعلقة بطفولتها. أهم ما كشفت به المرأة هو انفصال والدة النجمة عن والدها ورفضت الأم السماح للأب برؤية طفليها كما أساءت بشدة إلى الزوج محاولة تشويه سمعته أمام الأطفال.

كما أكدت المربية السابقة أن كل هذه الظروف ساهمت في أن تعيش أنجلينا جولي لحياة مضطربة.

ليس هذا فحسب فالمربية تؤكد أن النجمة العالمية تحاول تكرير ما فعلته أمها حيث تحاول الاساءة إلى سمعة براد بيت أمام أبنائه ومن ثم حذرت المربية لأنجلينا جولي من هذا الخطأ الذي دمر حياتها منذ أن كانت طفلة.

كل ذلك أفضت به المربية العجوز لجريدة ” ديلي ميل” البريطانية. وقد أعربت أن جولي تستخدم الأطفال كسلاح ضد طليقها بيت تماما كما كانت تفعل أمها مع والدها الحائز على جائزة أوسكار قبل عقود ” جون فويت”.

أكدت المربية ” كريسان موريل” أنها لم تهدف إلى تحقيق أي مكاسب من هذا الحديث وإنما تسعى إلى إنقاذ عائلة جولي. وفي النهاية قدمت نداءا إلى النجمة أنجلينا جولي حيث خاطبتها قائلة “من فضلك، لا تفصلي براد عن أطفاله، ولا تستخدميهم سلاحا في معركة طلاقك، ولا تصوري زوجك في صورة شيطان، لأن هذا بالضبط ما فعلته والدتك مع والدك، والنتيجة هي سنوات من الأزمة والوحدة للأطفال. لماذا تريدين نفس المأساة لأطفالك”؟

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