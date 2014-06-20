انجلينا جولي مصدومة ..هل ستخسر حضانة اطفالها ؟

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فضيلة بودريش

كانت هناك مفاجأه غير سارة بتاتا في انتظار النجمة انجلينا جولي حيث ابدى ابنيها باكس وشيلوه رغبتهما في العيش مع والدهما براد بيت في خضم نزاع النجمان الكبيران على حق حضانة اولادهما السته

ففي حين تبذل النجمة العالمية انجلينا جولي مساعي مكثفة مؤخرا، من أجل محاولة اقتناص الحق في حضانة أبنائها الستة، عقب انفصالها عن زوجها براد بيت، تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد فاجأها طفلاها باكس وشيلوه برغبتهما العيش مع والدهما براد بيت لأنهما مقربين كثيرا منه وفوق ذلك متعلقين به، مما تركها مصدومة وحائرة

ومن يعرف النجمة انجلينا عن قرب يدرك انها من الصعب أن تتقبل ذلك. وحسب مجلة “أوكي” باكس وشيلوه أسرا لأمهما أنجلينا برغبتهما في العيش مع أبيهما” وأنهما “مقربين كثيرا من براد أكثر من أنجلينا، وإذا اختار باكس وشيلوه فعلا العيش مع أبيهما فسيكون من الصعب على أنجلينا كسب القضية لصالحها، والتخوف الكبير القائم يكمن في إمكانية استجابة القضاء لرغبة الأطفال عندها ستكون الأم مرغمة للخضوع للقرار.

الجدير بالأشارة فإن لأنجيلنا وبراد ستة أطفال وهم مادوكس، 15عاما وباكس 12 عاما وشيلوه 10 اعوام و زهرة 11 عاما، والتوأم نوكس وفيفيان 8سنوات،علما أن الأطفال يعيشون مع أنجلينا في بيت مستأجر في منطقة “ماليبو” من خلال قرار حضانة مؤقتة، لكن مازالت المفاوضات جارية بين براد وأنجلينا حول اتفاق رسمي بالحضانة حيث تصر انجلينا على الحضانة الكاملة لأطفالها الستة ومنح براد حق الزيارات المنتظمة لرؤية الأطفال.

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