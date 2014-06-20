أنجيلينا جولي تطلب الطلاق من براد بيت

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أيمن الرفاعي

بعد ١٢عاما من الزواج الهادئ المستقر هاهي العواصف تهب لتهدد واحدة من أشهر العلاقات الزوجية المعروفة حول العالم. فقد أفادت العديد من التقارير الصحفية أن الطلاق أصبح حدثا وشيكا ومتوقعا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد أكد موقع “TMZ “أن الممثلة العالمية تقدمت يوم الاثنين الماضي إلى المحكمة بكافة الأوراق لطلب الطلاق. كما ذكر موقع “ديلي ميل أون لاين” وهو من أشهر المواقع المختصة بأخبار المشاهير أن جولي لديها اصرار شديد على الطلاق لا سيما وأنها تحدثت مع أحد المحامين والذي أوكلت اليه المضي قدما في إجراءات القضية.

لم تكتفي جولي (٤١ عاما) بطلب الطلاق فحسب بل انها رفعت دعوى بطلب حضانتها لأطفالها الست أيضا. لا يعلم أحد حتى الآن سبب وصول الأمور إلى هذا المنعطف في حياة الشخصين فقد كانت حياتهما مضرب للأمثال لكن خلال الآونة الأخيرة تناثرت العديد من الشائعات مرض أنجيلينا جولي ورغبة براد بيت في الزواج من غيرها بل وحددت هذه الشائعات شخصيات معينة ينوي بيت الإرتباط بها.

في كل مرة كان يتم تكذيب الشائعات وخاصة أن الجميع يعلم مدى الإنسجام العاطفي الذي جمع بين الزوجين على مدار سنوات الزواج.

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