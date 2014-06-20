جوني ديب يساند أنجلينا جولي في معركتها مع براد بيت

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أيمن الرفاعي

ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن الفنان العالمي جوني ديب يقف إلى جوار أنجلينا جولي ليؤازرها في معركة طلاقها من براد بيت.

ومن المعروف ان هناك انسجام شديد بين ديب وجولي وذلك منذ أن عملا سويا في فيلم ” السائح” عام 2010. ومنذ ذلك الحين وتربطهما علاقة صداقة قوية.

يذكر أيضا ان جولي استعانت بالمحامية لورا ويزر في أزمتها الحالية وهي نفس المحامية التي ساعدت جوني ديب في قضية طلاقه من أمبر هيرد.

وقد أشارت العديد من التقارير أن ديب هو الذي رشحها لأنجلينا جولي. ومن المعروف أن أنجلينا جولي كانت أول المساندين لجوني ديب خلا أزمة طلاقه.

وعلى صعيد آخر انتهت الشرطة الفيدرالية من التحقيق مع النجم براد بيت في واقعة اعتدائه على ابنه مادوكس خلال أحد رحلات العائلة على متن طائرة خاصة.

حيث أكدت التحقيقات أنه لا يوجد دليل على حدوث أي أضرار جسدية مما يبرئ ساحة براد بيت.

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