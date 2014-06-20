براد بيت يستسلم وأنجيليلنا جولي تفوز بحضانة أطفالها

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فضيلة بودريش

بعد اتفاقها الودي مع براد بيت، على إنهاء الخلاف القائم بينهما حول حضانة الأطفال، وبعد أزيد من شهر كامل على خبر طلاقهما، عادت حضانة الاولاد الى النجمة انجلينا جولي بعد ترقب للنتيجة لمن ستحسم العدالة في من تعود إليه الحضانة، وكانت أنجيلينا متمسكة بشدة بتربية أطفالها وتتحرك على جميع الاصعدة حتى تعود إليها حضانة الأطفال.

لقد عادت المياه إلى مجاريها، بعد أن أكد المتحدث باسم أنجلينا جولي في بيان أصدره للإعلام، جاء فيه الخبر السار لأنجيلينا ومفاده:”..توصل الثنائي إلى اتفاق موقع بناء على نصيحة أخصائيين في مجال رعاية الأطفال، من شأنه أن يضمن مصلحة الأطفال، ووفقا لهذا الاتفاق، فإن الأطفال الستة سوف يبقون في حضانة والدتهم، وسيتاح لهم لقاء براد بيت في زيارات محددة “.

رافضا تقديم أي تفاصيل حول هذا الاتفاق حيث أوضح يقول:”..نحن لسنا في وضع يسمح بمناقشة التفاصيل، ونأمل ان يتفهم الجميع أن الأحداث التي أعقبت قرار الانفصال، تؤثر على هؤلاء الأطفال القاصرين ومصلحتهم، لذلك نتمنى أن يكون هناك تفهم لحساسية وضع العائلة.. نحن نعتقد أن جميع الأطراف ستبذل ما في وسعها، لمساعدة الأسرة وإعادة استقرارها، ونطلب من الجميع تقدير الوضع في هذا الوقت العصيب ..”.

الجدير بالإشارةالى ان براد بيت، كان أودع عريضة طلاقه يوم الجمعة الماضية، وطالب فيها بحق الحضانة المشتركة لأبنائه الستة مع الممثلة أنجلينا جولي، عقب تقدم أنجلينا بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، بأوراق طلاقها بسبب الخلافات والمشاكل التي حدثت بينهما ، وفي نفس الوقت طالبت بالحصول على حضانة أطفالهما الستة، مع الاحتفاظ بحق الحضانة لطليقها.

وصرحت مصادر بأن السبب الرئيسي يعود إلى عدم موافقة أنجلينا على أسلوب التنشئة الذي يتبعه براد مع أولادهما، فهي غاضبة للغاية من طريقته في التعامل معهم، ولا تريد أن تكون الحضانة من حقه.

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