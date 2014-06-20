أنجلينا جولي تستعد للزواج من وسيم بريطاني وبراد بيت ينزعج بشدة

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أكدت العديد من المصادر الصحفية أن النجمة الأمريكية الشهيرة أنجيلينا جولي أصبحت على وشك الزواج مرة أخرى بعد انفصالها عن زوجها السابق براد بيت.

وقد ذكر موقع Hollywood Life الشهير أن النجمة التي لم يمر على واقعة انفصالها أكثر من سبعة أشهر فقط تربطها الآن علاقة مع شاب بريطاني وسيم ومن المتوقع أن تكلل هذه العلاقة بالزواج. وقد نشرت مجلة Ok Magazine الشهيرة أن جولي التقت بهذا الشاب بمدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا عندما كانت تتعافى من صدمة الانفصال عن زوجها السابق براد بيت.

وأشارت هذه المصادر أن الوسيم البريطاني لديه العديد من الأعمال كما أنه صاحب طموح سياسي أيضاً، لكن لم يتم الكشف عن اسمه. هذا وأشارت بعض المصادر المقربة من براد بيت إلى انزعاجه الشديد من هذه الأخبار المتداولة، حيث أنه لا يتخيل أن يعيش شخص غريب مع أطفاله.

وقد انتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة السابقة حول ارتباط أنجلينا جولى بعلاقة عاطفية مع الممثل الأمريكي جاريد ليتو وخاصة بعدما شاركها في بطولة فيلمين متتاليين وهما Girl Interrupted و The Suicide Squad حيث أشارت مجلة Star في أحد أعدادها أن ليتو كان دائم التودد إلى أنجيلينا جولي بعدما رفعت دعوى الطلاق على زوجها السابق براد بيت.

ويبدو أن العلاقة الجديدة مع هذا الوسيم البريطاني تقضي على هذه الشائعة الخاصة بالنجم جاريد ليتو نهائياً.