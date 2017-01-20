الجمهور متلهف للاستماع إلى صوت أنغام في “قلبي معي”

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ينتظر الجمهور العربي خلال أيام شهر رمضان2017، الاستماع لصوت المطربة المصرية أنغام، بلهفة وترقب وهي تؤدي تتر المسلسل الجديد، الذي يحمل عنوان “قلبي معي” بصوتها الجميل وبحتها المتميزة وجاء من كلمات الشاعر السعودي تركي المشيقح ومن تلحين المبدعة الكويتية الأنين وتوزيع خالد عز، حيث يجتمع في هذا العمل الفني الذي تنتجه الإمارات العربية، العديد من النجوم نذكر من بينهم ميساء مغربي وأحمد العمري روجينا وديمة الجندي ومحمود بوشهري، ويرتقب أن يحقق هذا المسلسل نسبة إقبال كبيرة على مشاهدته.

تسلط قصة هذا المسلسل الذي سوف تكون المطربة أنغام حاضرة بصوتها في مقدمته والمقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة أبوظبي وروتانا خليجية، الضوء على أحداث في محطة تلفزيونية، حيث يتناول العديد من القصص الاجتماعية التي تحدث في قلب هذه المحطة وتعالج سلسلة من الظواهر، وبطبيعة الحال لن يخلو العمل من قصص الحب.

يذكر أنه أسندت مهمة الإخراج في المسلسل إلى باسم شعبو، أما السيناريو فيعود إلى كاتبه عثمان جحا، وتقوم بإنتاجه شركة أبوظبي للإعلام بمشاركة شركة ميديا غروب، علماً أنه سوف يضم أبرز النجوم من الوطن العربي، في صدارتهم نجد الفنانة ميساء مغربي والممثلة ديمة الجندي، إلى جانب روجينا وأحمد العمري ونسيمة الظاهر، بالإضافة إلى كل من حسين كامي و محمود بوشهري وعبدالله بن حيدر ويوسف الكعبي وغيرهم.