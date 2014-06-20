شاهد الفيديو أنغام تعترف: تعرضت للخيانة والرجالة كلهم كده

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أيمن الرفاعي

حلت الفنانة أنغام ضيفة على برنامج ” كل يوم” والذي يقدمه عمرو أديب وقد أدلت بمجموعة من التصريحات الخاصة بحياتها.

ومن خلال حديثها مع أديب أكدت أنغام أنها تعرضت للخيانة بل واتلعب بيها الكورة على حد قولها. ويبدو أن وقع الخيانة كان مريرا على الفنانة أنغام لدرجة أنها ترى أن كل الرجال خائنون.

حيث ترى أن الرجل يستمتع بخيانته للمرأة. أضافت أنغام أنها ليست كبيرة على الخيانة فالتاريخ يشهد على تكرار مثل هذه الحوادث مع جميع النساء بل هي ترى أن هناك من هم أكبر منها وتعرضوا لهذا الأمر.

فعندما تعجب عمر أديب من تصريحها بتعرضها للخيانة ردت قائلة ” اتخنت واتلعب بيا الكورة والرجالة بتستمتع بكده. ومش كبيرة عليا وفي أكبر مني واتعمل فيها كده.

حاجة موجودة في التاريخ” ونحن بدورنا لا نعلم أي تاريخ هذا الذي تعنيه أنغام ؟ فلم نسمع عن تاريخ يروي تفاصيل الخيانة بين الأزواج.

وعلى صعيد آخر أكدت النجمة أنغام أنها لا تهتم بماركات الموضة. فالمعيار عندها أنها ترتدي الملابس التي تعجبها بغض النظر عن رأي الأخرين.

فهي لا تهتم بالانتقادات الخاصة بهذا الشأن ولا تهتم إن كان سعر الثوب رخيصا أم باهظ الثمن. فهي لا يمكن أن تنفعل لهذا الأمر لكن ما يغضبها أن يتذاكى عليها أحد.

هنا تشعر أنغام بالغيرة على كرامتها لأنها في هذه الحالة تعامل على أنها غبية على حد قولها. كما تشدد على كرهها للكذب أيضا.

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