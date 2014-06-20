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بالفيديو: “ودوني عند أمي”.. أغنية جديدة لأنغام بمناسبة عيد الأم

by أيمن الرفاعي
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تعد الفنانة المصرية أنغام من أكثر المطربات التي غنت للمرأة في العديد من المناسبات. فقد طرحت قبل ذلك لبعض الأغاني الخاصة بها مثل “نص الدنيا – أمي يا ضهري وسندي – الأم” وكذلك أغنية “أمي وبنتي” والتي قامت بغنائها ضمن أحداث مسلسل “في غمضة عين”.

ومع بداية شهر مارس الحالي وبمناسبة عيد الأم طرحت أنغام لأغنيتها الجديدة عن الأم والتي جاءت بعنوان “ودوني عن أمي”.

كتب كلمات الأغنية ولحنها أيضا الفنان عزيز الشافعي. وتقول الكلمات” ودوني عند أمي أقعد معاها شويه.. وحشاني كتير قوي الست الحلوة ديه. أنا مهما أروح وآجي… مليش غير حضن أمي.

من بعدها مفيش أمان ومفيش حنيه….المخلصة الوفية… الحاجة الحلوة اللي في… هي البركة اللي عندي…. وماليش بركة إلا هي. الطيبة الأميرة… أمي الست الأصيلة.

حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة. مين زيها أمي…بحبها أمي…دا حبها في دمي” إلى آخر كلمات الأغنية والتي يمكن التعرف عليها من خلال هذا الفيديو.

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