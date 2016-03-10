أنغام تمنع أحمد حلمي وزوجته من حضور زفاف إيمي

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أيمن الرفاعي

كان حفل زفاف النجم حسن الرداد وعروسه إيمي سمير غانم بمثابة تظاهرة فنية. حيث حضر الحفل الغالبية العظمى من نجوم الفن والإعلام المصري.

وعلى الرغم من ذلك تساءل الجميع عن سبب غياب النجم أحمد حلمي و زوجته منى زكي عن حضور مراسم الزواج.

وهناك العديد من الأخبار والتقارير الصحفية التي تؤكد توجيه الدعوة للنجمين لا سيما وأن هناك علاقة صداقة على المستوى الأسري بين عائلة حلمي وسمير غانم.

ليس هذا فحسب بل سبق وأن عمل الفنان المحبوب أحمد حلمي مع النجمة إيمي سمير غانم “بفيلم بلبل حيران”.

كما ظهرت الشقيقة الكبرى دنيا سمير غانم مع أحمد حلمي بفيلم ” إكس لارج” أيضا. تفيد العديد من المصادر الصحفية أن حمل النجمة منى زكي كان السبب في اعتذار النجمين عن تلبية الدعوة وعدم حضورهما للحفل.

حيث تؤكد هذه الأخبار أنه كان من الصعب بل والمرهق سفر النجمة منى زكي من القاهرةة إلى مدينة الجونة السياحية في ظروف حملها.

على أية حال فقد استغل النجمين هذه الليلة لحضور حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية للفنانة أنغام. وبعد انتشار الصور في مقاعد دار الأوبرا كان هناك بعض التحليلات الخبيثة.

حيث ادعى أصحاب النوايا السيئة أن النجمين قد فضلا تلبية دعوة الفنانة أنغام وحضور حفلها الغنائي وعدم حضور حفل زفاف إيمي سمير غانم.

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