اليانسون العجيب يمنح البريق لأسنانك ويخلصك من الإمساك والغازات

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بذور “اليانسون” عشبة عجيبة تحمل فوائد صحية وجمالية عديدة ومثيرة، فقد عكف القدماء على استعمالها بكثرة في العديد من الوصفات الفعالة في طب الأعشاب، واتفقوا على أنها طارد ممتاز لغازات البطن وتزيل بسرعة قياسية آلام “الشقيقة” المرعبة، وتوصل خبراء التجميل أن بذوره تحتوي أيضاً على مادة نادرة قادرة على تلميع الأسنان وامتصاص جميع مظاهر الاصفرار، وفوق ذلك فاتحة للشهية ومهدأة للأعصاب..ومزيلة لروائح الفم الكريهة.

لنتعرف بالتفصيل على تلك الميزات العظيمة لليانسون.

– يمكنك أن تعتمدي كثيراً على بذور اليانسون من خلال غليها، وشرب مائها بعد تصفيته من أجل زيادة إدرار الحليب، وامتصاص التعرق الزائد، وإنزال الحيض المتأخر.

– اعتمدي على اليانسون خاصة في تسهيل عملية الهضم والتخلص من الإمساك المزعج وطرد الأرق وأي تشنج عصبي، حتى في علاج حالات الصرع، بل أن اليانسون يقترح بتناوله كثيراً لمواجهة نوبات التشنج العصبي.

– ننصحك باستعمال اليانسون في علاج آلام المعدة على اعتبار أنه يطرد غازات الجسم من الأمعاء، من خلال تناوله مع خليط الزنجبيل أو الكمون والفلفل.

-قومي بغلي بذور اليانسون واستعمليه منظف للفم، كونه يشتهر بطرده للجراثيم والفطريات أينما حلت في الجسم.

-استعيني به لتخفيف مغص معدة الصغار.