اليانسون أنجح وسيلة لتخفيف آلام القولون العصبي

القولون العصبي هو حالة اعتلال وظيفي مؤقت ومتكرر للجهاز الهضمي وليس بمرض عضوي، وأبرز أعراض القولون هي انتفاخ في البطن وكثرة الغازات و آلام متكررة وإسهال.
يعتبر العامل النفسي والتوتر من المؤثرات التي تهيج القولون، لذلك تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة لمشاكل القولن من الرجال بنسبة الضعف إلى ثلاثة أضعاف وربما يعود السبب إلى مشاعر المرأة المرهفة وسرعة تقلبات مزاجها والجانب النفسي لها.
ومن أعراض مرض القولون: الإصابة بالإسهال والإمساك معاً، وألم في البطن ممكن أن يكون خفيفاً أو شديداً ولكنه لا يأتي إلا في الساعات التي يكون فيها الإنسان مستيقظ ولا يعيق النوم، ومن الأعراض أيضاً، عسر الهضم، وحرقة المعدة ، والغثيان.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المرض لا يشفى منه نهائياً لكن هناك إجراءات تساعد على التخفيف منه، ومنها استخدام بعض الأعشاب الطبيعية ومن أهمها اليانسون.
أهم فوائد اليانسون للقولون:
- احتوائه على مواد بروتينية، ودهون ومواد نشوية وسكرية، وألياف.
- يحتوى على أنواع عديدة ومتباينة من الأملاح المعدنية.
- كما أن اليانسون من الأعشاب التي تستخدم على نطاق شعبي كبير، ومعروف أن اليانسون يعمل على تهدئة الأعصاب والمزاج العام، ولأنه يقوم بتهدئة التوتر فهو بذلك ممتاز في التخفيف من أعراض القولون.
- يساعد على التخلص من الغازات والانتفاخ والمغص المعوي الذي قد يسببه القولون، كما أنه يعتبر منشط قوي لعمل الجهاز الهضمي بشكل عام.لكل داء دواء، فعلى الإنسان أن يقي نفسه وعدم الإهمال بها، لذا فإن مرض القولون العصبي مرض يجب التعايش معه والابتعاد عن الأغذية التي تسبب تهيجه مثل المقالي والبصل والثوم وغيرها، والحرص على شرب اليانسون الذي سيقوم بتهدئة الأعصاب والمعدة فيخفف من حدتها.
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