اليانسون أنجح وسيلة لتخفيف آلام القولون العصبي

شارك

القولون العصبي هو حالة اعتلال وظيفي مؤقت ومتكرر للجهاز الهضمي وليس بمرض عضوي، وأبرز أعراض القولون هي انتفاخ في البطن وكثرة الغازات و آلام متكررة وإسهال.

يعتبر العامل النفسي والتوتر من المؤثرات التي تهيج القولون، لذلك تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة لمشاكل القولن من الرجال بنسبة الضعف إلى ثلاثة أضعاف وربما يعود السبب إلى مشاعر المرأة المرهفة وسرعة تقلبات مزاجها والجانب النفسي لها.

ومن أعراض مرض القولون: الإصابة بالإسهال والإمساك معاً، وألم في البطن ممكن أن يكون خفيفاً أو شديداً ولكنه لا يأتي إلا في الساعات التي يكون فيها الإنسان مستيقظ ولا يعيق النوم، ومن الأعراض أيضاً، عسر الهضم، وحرقة المعدة ، والغثيان.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المرض لا يشفى منه نهائياً لكن هناك إجراءات تساعد على التخفيف منه، ومنها استخدام بعض الأعشاب الطبيعية ومن أهمها اليانسون.

أهم فوائد اليانسون للقولون: