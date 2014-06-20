المذيعة الحسناء أنابيلا هلال تضع مولودها الرابع “إيلي” بأمريكا

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وضعت المذيعة اللبنانية الحسناء أنابيلا هلال مولودها الرابع من زوجها طبيب التجميل الشهير عربياً نادر صعب، حيث وضعت طفلها الجديد بإحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع هي والرضيع بصحة جيدة حيث يتواجد إلى جانبها زوجها الذي حرص ألا يفارقها وقت الولادة.

اختارت المقدمة السابقة لبرنامج Arab Idol طيلة ثلاث مواسم كاملة، بلد العام سام لتضع مولودها الرابع، حيث اختار الأبوين أنابيلا ونادر اسم “إيلي” له، علماً بأنه لديهما ثلاثة أطفال، هم “ماييفا” التي ولدت سنة 2010، و”نادر جونيور” المولود عام 2011، وأصغرهم جولا رفق التي أنجبتها في سنة 2014، وكانت أنابيلا قد تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب في عام 2009 بقبرص.

وكانت الإعلامية أنابيلا هلال التي لديها شهادة الدكتوراة في تخصص الحقوق قد اقتنصت لقب وصيفة ملكة جمال لبنان في عام 2005، وتشتهر كمذيعة وعملت كعارضة أزياء، و شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في سنة 2006، حيث احتضنت هذه المسابقة وارسو البولونية، وقدمت فيما بعد برنامج يحمل عنوان “ميشن فاشن” في قناة “أل بي سي”، وبرنامج “حلوة ومرة” الشهير على نفس القناة وشاركها كل من كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة، وعقب ذلك التقاها الجمهور ببرنامج “أراب آيدل” حيث نجحت في تقديم موسمه الأول والثاني والثالث على قناة “أم.بي.سي”.