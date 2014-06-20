بشرة

اكتشاف علاجات جديدة مضادة للشيخوخة

by ريم حنبظاظة
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اكتشاف علاجات جديدة مضادة للشيخوخة

اكتشف باحثون من جامعة “بنسلفانيا” طريقة لتجديد الخلايا الدهنية التي تعمل على الحفاظ على نضارة وشباب البشرة، وأيضا في ترميم الجروح وإخفاء الندبات.

يؤدي فقدان الخلايا الدهنية مع مرور الزمن إلى ظهور التجاعيد وتغيرات في شكل الجلد، حيث توجد الخلايا الدهنية (الشحمية) عادة في الجلد، ولكنها تختفي تدريجياً مع التقدم في العمر.

وقال البروفيسور كوتساريلس من جامعة “بنسلفانيا” إن النتائج الجديدة قد تدفعنا نحو إيجاد استراتيجية جديدة لتجديد الخلايا الشحمية وبذلك تنتهي مشكلة تجاعيد الجلد، ويمكن أن تؤدي هذه النتائج المشجعة إلى إصدار علامة تجارية لعلاجات حديثة مضادة للشيخوخة.

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