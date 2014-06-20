استراتيجيات لمقاومة وتأخير ظهور علامات شيخوخة البشرة

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مما لا شك فيه أن رعاية بشرتك اليوم وحمايتها ستفيدها خلال السنوات القادمة، وبينما تلعب العوامل الوراثية دورا مهما في كيفية دخول البشرة في طور الشيخوخة فهناك أيضا إجراءات وقائية يمكن أن تفيد المرأة في تجنب شيخوخة البشرة قبل الأوان منها:

أولا، الحذر كل الحذر من الشوارد الحرة ومضارها

وذلك بالاستعانة بالفيتامينات المضادة للأكسدة خصوصا فيتاميناتA و C و E التي وجد أنها تقوم بتحييد التأثيرات الهدامة للشوارد الحرة في الجسم.

ثانيا، لابد من الحماية من أضرار الشمس

أن غالبية التغيرات الطارئة على البشرة عبر عقود العمر المختلفة ترتبط بالشمس ومن ثم يمكن تجنبها. أطباء الجلد يقولون إنه بالحماية الكافية يمكن للبشرة إصلاح الضرر المتراكم بفعل التعرض للشمس بنسبة تصل إلى 30 ٪ ولأن الضوء فوق البنفسجي يحيط بنا دائما فإنه يوصى باستعمال مرطبات تحتوي على فلاتر للأشعة فوق البنفسجية يوميا، استعملي منتجات حماية بعامل مناسب واعلمي أن هناك منتجات مضافا إليها فيتامينات مضادة للأكسدة لحماية إضافية.

ثالثا، البعد كل البعد عن التدخين

الذي يؤذي الرئتين في المقام الأول وله تأثيرات سلبية على البشرة تدخلها مبكرا في طور الشيخوخة.

رابعا، الجمال من الداخل

فبالإضافة إلى دورها في مقاومة أضرار الشوارد الحرة على البشرة والمرتبطة بذلك يمكن لفيتامينات A و C و E توفير فوائد أخرى للبشرة تحافظ عليها من الداخل وتجعلها أروع من الخارج.

خامسا، النوم جيدا

لان قلة النوم تجعل الجسم يقوم بتحويل الدم عن البشرة لأعضاء أخرى أساسية في الجسم، ما يجعل البشرة متعبة وشاحبة، لذلك احرصي على التمتع بقدر كاف من النوم الهانئ كل ليلة.

سادسا، علاجات الكولاجين

فالخطوط الرفيعة والتجاعيد يمكن حقنها بالكولاجين لمزيد من الشباب والنضارة.

سابعا، تقشير الجلد بأحماض الفاهيدروكسي

للمساعدة على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتجديد خلايا البشرة، ومن ثم إعادة الشباب والنضارة إليها.

ثامنا، الاستعانة بالريتين إيه

الذي يعرف باسم حامض الترينونويك وهو في الأساس علاج لحب الشباب، وجد أنه ينشط نمو الكولاجين الجديد، ومن ثم يقلل الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

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