شرنقة دودة القز تقضي على الشيخوخة

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يمكن أن تقوم المرأة بعمل أي شيء للحفاظ على سنوات عمر بشرتها، لهذا نجدها تلهث وراء عمليات التجميل والكريمات والخلطات وغيرها لكن العلاج التالي يعتبر الأحدث والأغرب حتى الآن.

“شرانق دودة القز” هو أحدث علاج في مكافحة شيخوخة البشرة، فهي تحتوي على مادة”سيريسين”، وهي بمثابة بروتين حريري يعمل كمنشط ومغذي، يشمل على 18 حمض أميني، تساعد على حفظ الرطوبة الطبيعية للبشرة، كما تبين أنها تحفز إنتاج الكولاجين، وهي المادة التي تحافظ على مرونة الجلد.

*طريقة الاستخدام

يستخدم هذا العلاج يومياً لمدة شهر، حيث توضع الشرنقة في الماء الساخن لمدة دقيقة، ثم يفرك بها بلطف وبحركة دائرية حول الوجه مع التركيز على الخطوط الرفيعة وتصبغات البشرة، وينبغي استخدام كل شرنقة مرة واحدة فقط.

*أين توجد؟

من السهل العثور على الشرانق، فهي معروضة على موقع “أمازون”، بتكلفة 4 دولار لعشرة شرانق، ترسل في محافظ بلاستيكية مغطاة بورق الفقاعات.

*نصيحة

للتأكد من النتائج يمكن زيارة مركز للأمراض الجلدية، قبل العلاج والخضوع لتصوير البشرة، وتحليل الجلد، والمسام والتجاعيد والبقع، ومقارنتها بصورة أخرى بعد شهر.

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