استوحي عبايتك الرمضانية من تصاميم أنطونيو ماراس

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عرض المصمم أنطونيو ماراس Antonio Marras ، مجموعته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2017 أثناء فعاليات “أسبوع الموضة العربي” الذي جرى أخيراً في دبي.

وقد جاءت مجموعة ماراس متنوعة تلائم المرأة العصرية الباحثة عن التجدد في مظهرها. وقد تنوعت المجموعة لتلبي أذواق النساء العربيات، فظهرت العبايات المصنوعة من أقمشة الحرير والكريب المطبّعة بطبعات الزهور المنعشة، أو تلك التي تخللتها زهور تمَّ قصّها بواسطة الليزر. وقد وضعت العارضات على رؤوسهن حجاباً ينسجم مع العباية التي يرتدينها.

بعض التصاميم تتماشى مع الإطلالة اليومية أو المسائية الكاجوال، فيما البعض الآخر يمكن التألق بها في السهرات والمناسبات المختلفة.

وقد ظهرت العارضات اللواتي عرضن العبايات بالحجاب الذي ينسجم مع العباية التي يرتدينها وبعض الاكسسوارات لتكتمل الإطلالة.

“اليقظة” إختارت 3 تصاميم من المجموعة، فما رأيك بها؟