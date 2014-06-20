أنور عبدالله : سعيد بفوز” لألئ الفن” بالجائزة الذهبية من مونديال ” القاهرة ” الخامس

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حسين الصيدلي

عبر الملحن القدير أنور عبدالله عن سعادته بفوز برنامجه الموسيقي الإذاعي ” لآلئ الفن” بالجائزة الذهبية بمونديال القاهرة للاذاعة والتلفزيون الخامس ، شاكرا وزير الإعلام وزير الدولة لشؤن الشباب الشيخ سلمان الحمود ووكيل الوزارة طارق المزرم والوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح على هذا الدعم الذي حظي به من قبلهم لتقديم وإعداد هذا البرنامج المختص بفنون الكويت الموسيقية.

وصرح عبدالله : أن برنامج ” لآلئ الفن” يعتبر بمثابة مادة موسيقية تثقيفية لمن يريد أن يتعرف على فنون الكويت العريقة وروادها الذين ساهموا في إعلاء شأنها من بين فنون الدول الأخرى.

وأضاف : قدمت من هذا البرنامج 13 حلقة في الجزء الاول من الدورة البرامجية وحاليا أستعد لتسجيل 13 حلقة أخرى ستبث لاحقا حتى نهاية الدورة البرامجية متمنيا التوفيق من المولى عز وجل أن تحظى الحلقات المقبلة بإعجاب عشاق الموسيقى الكويتية.

من جانب آخر أهدى الملحن القدير أنور عبدالله سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني الـ46 أغنية وطنية بعنوان ” سيد الحكمة” والتي تم بثها في محطات الإذاعة في السلطنة بتاريخ 18 الجاري بالإضافة إلى عرضها بتلفزيون السلطنة وهي من كلمات الشاعر العماني محمد الخضر الحمر ومن غناء المطرب القدير عبدالله الرويشد وتم تسجيلها مع المايسترو عدنان عبدالله والمهندس مجيد دشتي والأغنية مستوحاة من إيقاع” البرعة” المشهور في سلطنة عمان والذي يستخدم في أغاني الافراح حيث تصدى لتصوير هذه الأغنية في تلفزيون الكويت المخرج نايف الفيلي.

وكشف الملحن القدير أنور عبدالله أنه انتهى من تسجيل أغنية وطنية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بعنوان” هذي الإمارات” والتي ستبث في 2 ديسمبر حيث ذكرى العيد الوطني الإماراتي وهي من أداء المطربتان الواعدتان ألاء الهندي وشيماء ، حيث سيسلمها للمسؤولين هناك لتبث في المحطات الاماراتية الاذاعية منها والتلفزيونية والاغنية من كلمات الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي وتم تصويرها تلفزيونيا من خلال المخرج جابر اللوغاني .

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