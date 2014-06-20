القلق على الصحة يصيب بأمراض القلب

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وكالات

أظهرت نتائج دراسة نرويجية حديثة، أن القلق الشديد على الصحة، قد يقود الأشخاص إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون، أن هاجس القلق على الصحة هو نوع من الانشغال المستمر من خطر الإصابة بمرض خطير أو الإصابة به فعلًا، وبالتالي طلب النصائح الطبية بشكل فوري بدون أن يعاني الشخص من مرض فعلي.

وأظهرت نتائج البحث أنه كلما زادت حالات القلق، اشتد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 73%، وقال الباحثون إنه “من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إذا انتابتهم المخاوف على صحتهم وشعروا بأنهم ليسوا على ما يرام”.

يذكر إن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتى في صدارة أسباب الوفيات حول العالم، بنسبة 30% من مجموع الوفيات كل عام.

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