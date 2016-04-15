غير حياتك

تطبيقات ذكية على الإنترنت تخلصك من الاكتئاب والقلق

by ريم حنبظاظة
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تطبيقات ذكية على الإنترنت تخلصك من الاكتئاب والقلق

إذا كنت تعاني من الاكتئاب والقلق وترغب في شيء يساعدك على العلاج، تعرف معنا على مجموعة من التطبيقات الذكية التي تهدف إلى التحفيز النفسي وتطوير الذات.

أفاد الموقع الإلكتروني الخاص بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا “ساينس ديلي”، بأن استخدام مجموعة التطبيقات الذكية أربع مرات يومياً مفيد للحد من الاكتئاب ومشكلات القلق.

كما أظهرت دراسة أميركية أن استخدام التطبيقات الإلكترونية التي تحمل اسم “إنتلي كير”، أربع مرات يومياً لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع، مع استعمال كل تطبيق لمدة دقيقة يؤدي إلى تراجع أعراض الاكتئاب والقلق بنسبة 50%.

وأوضح الطبيب ديفيد مور، أستاذ الطب الوقائي وتقنيات التدخل السلوكي  بجامعة “نورث ويسترن” “لقد ابتكرنا هذه التطبيقات لتتلاءم بسهولة مع حياة البشر، ويمكن استخدامها بسلاسة كالتطبيقات المستخدمة لتحديد المواقع والاتجاهات”.

وتحتوي المجموعة على 13 تطبيق مختلف، يمكن تنزيلها من موقع”جوجل” على الإنترنت، من بينها تطبيق “بيربل تشيل” الذي يهدف إلى علاج الاكتئاب عن طريق الاستماع  إلى التسجيلات الصوتية، وتطبيق “ماي مانترا”؛ الذي يهدف إلى تحفيز المستخدم، وتسليط الضوء على نقاط القوة والقيم الأخلاقية لديه.

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