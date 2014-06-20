البريطانيون يعدّون حلوى كذبة أبريل لنشر الدعابة

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حتى وإن كنتم لا تعيرون أي أهمية لكذبة نسيان التي نختلق فيها كذبة أو خدعة بهدف المزاح مع زملاء العمل أو الأصدقاء وحتى مع أفراد العائلة، لكن يجب أن تعلموا أن البريطانيين يحضرون حلوى لذيذة بهدف نشر الدعابة بين الأصدقاء، وللاستمتاع بمذاقها بدل إطلاق كذبة بيضاء وانتظار رد فعل الضحية من صراخ أو خوف، كما هو شائع في العديد من بلدان العالم..وسنقدم هنا كيفية تحضير هذه الحلوى ودعي الأصدقاء يتذوقونها واصنعي أجواء بهيجة في هذا اليوم..

المكونات:

1 كوب من التوت الأحمر اللاذع ” يمكن اقتناء المجمد”

1/4 كوب سكر

8 اونسات من كريمة خفق

1 ملعقة كبيرة عصير من التوت الأحمر

حلوى النعناع واللوز من أجل التزيين

طريقة التحضير:

في البداية امزجي كمية من التوت الأحمر مع السكر والعصير، واستعيني بواسطة الملعقة من أجل هرس التوت الأحمر ومزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبالموازاة مع ذلك وفي وعاء كبير اخلطي الكريمة من خلال خفاقة يدوية، حتى تتصاعد الرغوة إلى أعلى، وقومي بلطف بتقليب التوت الأحمر المهروس مع الكريمة.

يفضل أن تقديم الحلوى في كؤوس زجاجية طويلة، وزينيها باللوز المحمص وحلوى النعناع المبشورين.