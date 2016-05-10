أسبوع الموضة العربي: عروض وتصاميم عالمية مبهرة

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جذب أسبوع الموضة العربي بنسخته الرابعة أكثر من 15,000 زائر مع تقديم 23 عرضاً للأزياء وأكثر من 50 مصمماً عالمياً ومحليّاً للأزياء ومن بينهم: ماركيزا، أنطونيو ماراس، ريناتو باليسترا، رعد حوراني، إنجي باريس، مايكل سينكو وغيرهم الكثير. وقد ضمّ الحدث أيضاً مجموعة حصرية من المحلات المؤقتة لبعض من تجار الأزياء الرائدين في المنطقة، والتي افتتحت يومياً لاستقبال الزوّار.

فخلال هذا الأسبوع، الذي جرى في دبي بين 16و20 أيار/مايو 2017 في فندق “ميدان غراند ستاند” وبرعاية حصرية من مجموعة الشيخ محمّد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الاستثمارية (MBM)، وصل أشهر مصممي الأزياء في العالم إلى دبي من لتقديم عروضهم وتلبية متطلبات محبي الموضة في المنطقة العربية من خلال عروض الأزياء الجاهزة الراقية، لما قبل موسم خريف 2017 .

وقد حضر الحدث قادة عالميون في صناعة الأزياء من بينهم الرئيس الفخري للغرفة الوطنية للموضة الإيطالية، الفارس ماريو بوسيلي، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء البريطاني، والكوماندور كارولين راش، مديري الإبداع الفني لدور أزياء عالمية، إلى جانب خبراء من وسائل الإعلام العربية والدولية.

في حين تبقى نيويورك ولندن وميلانو عواصم عالمية للموضة للملابس الجاهزة وباريس للأزياء الراقية، تتولى دبي ريادة الملابس الجاهزة –الراقية كجزء من الترخيص الدولي الحصري في الملابس الجاهزة -الراقية لمجلس الأزياء العربي.

يذكر ان أسبوع الأزياء العربية هو من تنظيم مجلس الأزياء العربي، أحد أكبر منظمات الموضة غير الربحية في العالم التي تمثل 22 دولة عربية المنضمّة إلى جامعة الدول العربية. تأسست في لندن عام 2014 بترخيص من سلطة دولية خارج حدود التشريع الوطني لتطوير البنية التحتية للأزياء والاقتصاد الإبداعي في العالم العربي. يرأسها سعادة الفارس ماريو بوسيلي، الرئيس الفخري للغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية، المنظمون الرسميون لأسبوع الموضة في ميلانو.