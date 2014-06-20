توفر وظيفة شاغرة براتب مليون درهم شهرياً

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، عن توفر وظيفة شاغرة مرتبها يصل إلى مليون درهم، مطالباً من تتوفر فيه الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة بالتقدم إليها.

ونشر الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإثنين (27 فبراير 2017)، تغريدة بها إعلان عن رغبته في تعيين شخص يجيد صناعة الأمل والعطاء، ويؤمن بطاقات أبناء الوطن العربي، ولديه خبرة في الأعمال الإنسانية.

وأوضحت التغريدة أن تفاصيل هذه الوظيفة، ستكون لدى الإعلامي السعودي “أحمد الشقيري”، مبينة أن الترشيحات تقبل من الأفراد بأنفسهم، أو بالتزكية، كما تقبل ترشيحات المؤسسات، وترسل السير الذاتية عبر الموقع، حيث يبدأ تقديم الطلبات خلال 17 ساعة من الآن، وجاء نص الإعلان، على موقع صناع الامل، http://arabhopemakers.com