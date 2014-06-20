جوائز مهرجان الموسيقى العربية…سعد لمجرد يكتسح ب3 جوائز رغم غيابه

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استطاع الفنان المغربي سعد لمجرد الحصول على ثلاث جوائز بحفل “جائزة الموسيقى العربية” والذي أقيمت فعالياته بالعاصمة اللبنانية بيروت.

حضرت والدة سعد لمجرد الممثلة نزهه الركراكي لتسلم الجوائز نيابة عنه. وقد حصد لمجرد على جائزة أغنية السنة عن أغنيته “غلطانة” كما حصل على جائزة أفضل أغنية من المغرب الكبير عن نفس الأغنية في حين حققت أغنيته”أنا ماشي ساهل” جائزة الأغنية الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

كما حصل الفنان السعودي من أصل عراقي ماجد المهندس على جائزة أفضل فنان عربي وحصد أيضاً جائزة أفضل أغنية خليجية.

أما الفنانة اللبنانية إليسا فقد حصلت على 4 جوائز وهم جائزة أفضل فنانة عربية وجائزة نجمة التواصل الاجتماعي وجائزة البلد المضيف وأخيراً جائزة أفضل تيتر مسلسل أو فيلم.

أما الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني فقد فاز بجائزة أفضل عمل عالمي لفنان عربي عن أغنيته “جابرا فان”. وحصل الشاعر المصري أمير طعيمة على جائزة شاعر العام.

وقد نال الفنان تامر حسني جائزة أفضل حفل غنائي لنجم عربي وجائزة أفضل أغنية مصرية عن أغنيته “عمري ابتدى”.

وكانت هناك مجموعة من الجوائز الأخرى، فقد ذهبت جائزة أفضل فيديو كليب للفنانة مايا دياب وذلك عن كليب ” 7 أرواح” كما فاز فضل سليمان على جائزة أفضل ملحن لهذا العام.