انطلاق تصوير مشاهد أضخم مسلسل عربي في الجزائر

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يشرع حالياً في تصوير أكبر ملحمة درامية عربية من نوعها بالجزائر، حيث من المنتظر أن تشارك في سباق المسلسلات الرمضاني المقبل ، بمشاركة العديد من نجوم الفن العربي من سوريا ولبنان والمغرب وتونس وليبيا والجزائر، ويحمل هذا العمل الفني عنوان “عائلات من الشمال”، ويتضمن المسلسل جزأين، حيث يحمل الجزء الأول عنوان “اتهامات بريئة”.

فقد بات كل شيء جاهز من أجل الشروع في تصوير أول المشاهد من مسلسل “عائلات من الشمال” في الجزائر، وبالتحديد من ولاية بومرداس الساحلية التي تطل على البحر، وتبعد عن العاصمة الجزائر بحوالي 50كلم، أي بمركب “أديم” السياحي، الواقع بضاحية زموري، وينتظر أن يعطي إشارة الإنطلاق وزير الثقافة الجزائري وبحضور وزراء جزائريين، على أن يتواصل تصوير باقي المشاهد في كل من العاصمة الجزائر وعنابة وكذا تلمسان، علما أنه تم إسناد مهمة الإخراج لكل من المخرج الجزائري عبد السلام دحو والمخرج المنفذ الاردني أيمن ناصر ، في حين كتبت السيناريو فاتن سكرية.

ومن النجوم الذين سوف يؤدون دور البطولة في هذا المسلسل، نذكر النجم السوري عباس النوري و احمد حجازي، عبير شمس الدين و لينا كرم ومايا فرح ومايا سويف ابراهيم و تمارة الدراوشة و يزن السيد وسلمى المصري والقائمة مازالت طويلة، بينما حفل الافتتاح تحضره الفنانة سلمى المصري من سوريا و خدوج سليمان من الإمارات العربية و دوجة صبري من ليبيا و خولة حسين من المغرب، بالإضافة إلى المعلق الرياضي في “بين سبورت” عادل خلو و الفنانة الجزائرية بهية راشدي ونجمة “ستار أكاديمي” سهيلة بن لشهب.

ويحمل المسلسل مفاجأة للجمهور العربي، من خلال مشاركة نجم الراي الشاب خالد، على اعتبار أنه يسجل أول ظهور درامي له في مساره الفني.

وللتذكير فإن قصة المسلسل ذات بعد اجتماعي، حيث تتناول العلاقات الأسرية في زمن الحروب والهجرة، على ضوء الأزمات ، التي ألمت بشعوب البلدان العربية.