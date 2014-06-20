القهوة العربية مذاق فريد وفوائد عجيبة

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تعد القهوة العربية من أشهر المشروبات فى الدول العربية كالكويت والسعودية واليمن، وهي من مظاهر إكرام الضيوف عند العرب والخليجين تحديداً، وقد انتشرت فى العديد من دول العالم كتركيا، فهي تحضر من البن والقرنفل والزعفران والحبهان والزنجبيل وتصنع بطريقة خاصة وهذا ما يعطيها المذاق المميز، بل وتحمل العديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على تلك الأعشاب والتوابل لكن ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناولها، وألا يتجاوز عدد فناجين القهوة العربية التي نشربها أكثر من ثلاثة فناجين على أقصى تقدير. إليك فوائدها

-تعمل على تنشيط الجهاز العصبي للإنسان، حيث تعطيه حالة من اليقظة، فلا يصاب بحالة من النوم المفاجئ.

– تحد من الشهية للطعام نحو الطعام، بسبب تأثير مادة الكافيين، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

– تقلل من الشعور بألم انقباضات وشد العضلات.

– تقاوم الإصابة بأمراض السرطان، والقلب لأنها تحتوي على المواد المضادة للأكسدة، التي تقوي جهاز المناعة، لكن إذا تم تناولها بشكل معتدل.

– تقلل من إفرازات أنزيمات الكبد ما يقي الإنسان من الإصابة بسرطان الكبد.

– تقلل بنسبة كبيرة من فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.