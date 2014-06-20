فوز شابة إماراتية في مسابقة استوديو الفيلم العربي

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أعلنت إيمج نيشن أبوظبي، الشركة الرائدة في مجال الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، عن فوز الإماراتية إيمان طلال السيد في مسابقة استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو، خلال ليلة ختام مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وحازت هذه الموهبة الجديدة في عالم صناعة السينما الإماراتية على تمويل بقيمة 100،000 درهم إماراتي، لتحويل السيناريو الفائز “بطانية” إلى فيلم قصير.

وتعتبر هذه الجائزة الثانية لإيمان في أقل من أسبوعين، إذ حازت المخرجة والكاتبة الموهوبة على جائزة أفضل فيلم في مسابقة استوديو الفيلم العربي للأفلام الروائية عن فيلمها القصير “الاختيار”.

تم إطلاق مسابقة استوديو الفيلم العربي لكتابة السيناريو بالتعاون بين إيمج نيشن أبوظبي، وسوق دبي السينمائي، والذي يعتبر الذراع التجاري لمهرجان دبي السينمائي الدولي.

وعلّقت إيمان طلال السيد، التي شاركت بفيلم “الاختيار” في مسابقة المهر الإماراتي للأفلام القصيرة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، قائلة: “لا أصدق أنني فزت للمرة الثانية في أقل من أسبوعين! أنا سعيدة جداً بهذا النجاح والذي مدّني بثقة كبيرة في قدراتي وتطوير مهاراتي ككاتبة. إنني أتطلع إلى تقديم مزيد من الأفلام!”

ويتناول سيناريو “بطانية”، قصة مهرة البالغة من العمر 15 عاماً، والتي تجبر على الزواج حفاظاً على العادات والتقاليد، لتكتشف أن الزواج أصعب بكثير مما كانت تتخيل.

وقد تم اختيار ثمانية من المواهب الواعدة في صناعة الأفلام للمشاركة في برنامج كتابة السيناريو وورش العمل خلال سوق دبي السينمائي.

وتم ترشيح إيمان وثلاثة طلاب آخرين لقائمة المتأهلين النهائيين حيث عرض المتأهلون السيناريو الخاص بهم أمام لجنة تحكيم، وهم جعفر محمود (ديد مين ووكينغ)، سهى النجار (نظرياً)، وأفنان القاسمي (#شحم).

وضمّت لجنة التحكيم، التي تولت اختيار السيناريو الفائز ضمن القائمة النهائية للمتأهلين، ثلاثة من الخبراء في عالم صناعة السينما وهم المخرج والمصور الإماراتي الحائز على جوائز خالد المحمود، مخرج فيلم احتفال بالحياة (2006)، والسبيل (2010)، وسامي عاصي من الخدمة العالمية لبي بي سي، وكريستين كوبف من مؤسسة “روبرت بوش شتيفتنغ ” للتعاون الدولي بين صانعي الأفلام

من أهم الأهداف الأساسية لشركة إيمج نيشن هي دعم المواهب لبناء أساس متين لصناعة السينما في المنطقة”. لذا تقدم برامج تعليميه و يستمر البرنامج التعليمي لكتابة السيناريو مدة 5 أشهر، ويتضمن البرنامج ورشة عمل مكثفة لمدة 3 أسابيع تركز على جميع جوانب كتابة السيناريو، إبتداءً من مفهوم القصة إلى تطوير الشخصيات.

ومن ثم يعمل المتسابقون لمدة 3 أشهر على كتابة سيناريو لفيلم قصير باستخدام المهارات الجديدة التي اكتسبوها.

وقد شكلت مسابقة كتابة السيناريو إضافة جديدة هذا العام لسلسة نجاحات برنامج استوديو الفيلم العربي.