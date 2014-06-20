جوائز الموسيقى العربية 2017

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4 جوائز لإليسا، وجائزتان لكلّ من: تامر حسني، ناصيف زيتون، ماجد المهندس وسعد المجرد… وانسحاب وائل جسار!

أقيم وللمرة الأولى، في كازينو لبنان، حفل توزيع جوائز الموسيقى العربية بمبادرة من القيّمين على محطةmtv التلفزيونية اللبنانية وتنظيم مجموعة “Music Or Media“. ويبدو أن المحطة وضعت ثقلها الاعلامي والاعلاني وعلاقاتها لإنجاح هذا الحفل، الذي تمّ بثّه على قناتين عربيتين هما: الجزائرية وCBC – مصر، إضافة إلى قناة mtv، وحضره جمع من الشخصيات الدبلوماسية، السياسية، الفنية، الاعلامية والاجتماعية، وقدمه الزميلان رزان مغربي ومحمد قيس.

وقد واكب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحفل بالتعليقات السلبية حيناً والإيجابية حيناً آخر، فتساءل البعض عن كيفية اختيار أسماء حاصدي الجوائز، وخصوصاً الفنانة إليسا التي نالت 4 جوائز: جائزة نجمة البلد المضيف، جائزة أفضل “تيتر” عن مسلسل “ياريت”، جائزة نجمة التواصل الإجتماعي، وجائزة أفضل فنانة عربية. وقد تناولت البرامج الكوميدية النقدية هذا الموضوع وسمّت الحفل “حفل جوائز إليسا”! كما طالت الانتقادات الكلام الذي وجّهته إليسا إلى مقدمة الحفل رزان مغربي بقولها إن الأخيرة اتهمتها في حفل سابق بشراء الجائزة، كما تناولت الأخطاء العديدة التي ارتُكبت في الحفل، ومنها ما قاله مقدم الحفل محمد قيس عن عدم حضور الفنان وائل جسار لاستلام الجائزة، مع أن الكاميرات كانت قد صوّرت جسار في بداية الحفل، كما ذكرته إليسا أثناء تسلمها إحدى الجوائز، ويظهر أن وائل انسحب من الحفل غاضباً، وبعدها أوقف التعامل مع مدير أعماله مارسيل الزغبي (شقيق الفنانة نوال)!

حقيقة انسحاب وائل جسار

أوضح الفنان وائل جسار حقيقة انسحابه قائلاً: ” انسحبت من الحفل لأنّني لا أحبّ أن يقلّل أحد من قيمتي”، وحمّل مسؤولية ما حصل للمشرف على تنظيم الحفل إيلي عرموني، وعن إنهاء العمل مع مدير أعماله مارسيل الزغبي الذي يعمل أيضاً مع شقيقته الفنانة نوال، قال وائل: مارسيل مدير أعمال شاطر، لكن لا يمكن لشخص أن يتولّى إدارة أعمال فنانيْن…

تكريم صباح فخري وملحم بركات

كذلك انتقد البعض طريقة تكريم الفنان الراحل ملحم بركات من خلال مشاركين في برنامج ” ذا فويس كيدز” بالقول: ” لا يجوز تكريم عملاق كملحم بركات بهذه الطريقة”، ولاحظنا أن عائلة بركات لم تحضر لتسلّم الجائزة، وانتُقدت أيضاً طريقة تكريم الفنان الكبير صباح فخري بجائزة فخرية! وكان لافتاً حضور الفنانة فيفي عبده التي شاركت في تقديم الجوائز.

أما بقية الجوائز فكانت على الشكل التالي:

* الفنان ماجد المهندس: جائزة أفضل فنان عربي وجائزة أفضل أغنية خليجية.

* الفنان ناصيف زيتون: جائزة أفضل ألبوم وجائزة ظاهرة العام 2016.

* الفنان سعد المجرد: جائزة أفضل أغنية من المغرب العربي وجائزة الفيديو كليب الأكثر مشاهدة على اليوتيوب “أنا ماشي ساهل”، ( تسلّمتها والدته).

* الفنان عبد الفتاح الجريني: جائزة أفضل عمل عالمي لفنان عربي.

* الفنانة مايا دياب: جائزة أفضل فيديو كليب “7 أرواح” للمخرج جو بوعيد.

* الشاعر أمير طعيمة: جائزة شاعر العام 2016.

* الملحن فضل سليمان: جائزة أفضل ملحن للعام 2016.

* الفنان تامر حسني: جائزة أفضل حفل غنائي لنجم عربي وجائزة أفضل أغنية لفنان مصري عن أغنية “عمري ابتدا” ( لم يحضر لاستلامها).

* الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب: جائزة أفضل ديو ( تسلمها الفنان حسام حبيب).

* الفنان وائل جسار: جائزة نجم البلد المضيف.

* الفنان حسين الديك: جائزة الأغنية الأكثر استماعاً وتحميلاً عن أغنية “ما احلاكي”.

* فرقة المربع الأردنية: جائزة أفضل عمل فني مستقل.

* الموزع عمر صباغ: جائزة أفضل موزع للعام 2016.

* الفنان أدهم نابلسي: جائزة أفضل أغنية لفنان من المشرق العربي، عن أغنية “نسخة منك”.

أخيراً، لا بدّ من التنويه بالجهود الكبيرة التي بُذلت من أجل إنجاح هذا الحفل، الذي يبدو أنه يسعى ليكون مشابهاً للاحتفالات العالمية.