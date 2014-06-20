بعد خروجها بدقائق من القاعة….. المطربة أريانا جراندي تنجو من تفجيرات مانشستر

شارك

أفادت العديد من وكالات الأنباء العالمية وقوع تفجير إرهابي بأحد قاعات المناسبات في مدينة مانشيستر البريطانية.

وبحسب تقارير الشرطة البريطانية نفسها فقد وقع الحادث في قاعة “أرينا للمناسبات” خلال استضافة حفل غنائي للمطربة الأمريكية أريانا جراندي.

وقد أعلنت الشرطة عن وفاة 19 شخصاً إضافة إلى 50 إصابة معظمها تم تصنيفها على أنها خطيرة في حين نجت المغنية الأمريكية من الحادث.

وأفادت تقارير وكالات الأنباء أن الإنفجار وقع بينما كان الجمهور يستعد لمغادرة الحفل في حين ذكر متحدث باسم مغنية البوب أريانا جراندي أنها كانت قد غادرت مع فريقها لقاعة المناسبات وبعدها بدقائق قليلة سمعوا دوي انفجار ضخم لكنهم لم يتوقعوا أنه بالقاعة التي تركوها للتو.

على الفور توقفت حركة القطارات المتجهة من وإلى مانشيستر في حين أقامت الشرطة سياجاً أمنياً حفاظاً على أرواح سكان المدينة ومرتادوها.