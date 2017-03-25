أزياء “ارماني اكسشينج” النسائية والرجالية في ربيع وصيف 2017-2018 بلمسة يابانية

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يسود تشكيلة أزياء “ارماني اكسشينج” النسائية لموسم ربيع وصيف 2017 طابع التغيير والعصرية في آنٍ واحد، حيث تركز على الإطلالات العملية التي تجمع الملابس الرياضية مع طيف كامل من التأثيرات العصرية.

حيث يمكن ارتداء سترات الدراجين “بيرفكتو” فوق الفساتين والقطع العلوية، بينما يبقى الدينيم صاحب الحضور الأبرز في الجاكيتات والقمصان الخفيفة والجينزات بتصاميم تتراوح بين الضيقة والواسعة مع باقة غنية من الأنماط والتصاميم الكاحتة.

وتضفي التقليمات الجذابة، بما فيها العريضة والرفيعة والعمودية والأفقية لمسة حيوية على الفساتين والبلوزات الصوفية، فيما يتردد صدى الطابع الياباني عبر القطع العلوية الضخمة، وتبرز أيضاً جمالية الطبعات المموّهة عبر العديد من التصاميم.

ولاستكمال روعة التشكيلة، تتألق مجموعة من القطع الكلاسيكية بألوان فاتحة وأنيقة ومواد طبيعية مثل الكتان والقطن.

وتعتبر المعاطف الطويلة القطعة الأبرز في التشكيلة، وقد أعيدت صياغتها بأبعاد عصرية واستخدمت كمصدر إلهام لتصاميم سراويل التشينو الجديدة.

تشكيلة أزياء “أرماني اكسشينج” الرجالية لموسم ربيع وصيف 2017

تجسد تشكيلة أزياء “ارماني اكسشينج” الرجالية لموسم ربيع وصيف 2017 مزيجاً مرحاً من الأماكن ومصادر الإلهام؛ حيث تمزج بين البساطة الجامحة والملابس العملية، ويسودها الطابعان العملي والرياضي مع تأثيرات واضحة من الأسلوب الياباني المميز والروح العصرية.

وتتناوب سترات “بيرفيكتو” والسراويل الضيقة السوداء مع التصاميم الضخمة البيضاء بالكامل.

بينما تمتزج الألوان النابضة في التصاميم العصرية المموّهة. وتنم القطع العلوية عديمة الأكمام والسراويل المزدانة بتقليمات جانبية عن طابع عملي جذاب، فيما تتخذ السترات الفضفاضة المعاد تجديدها والسراويل الناعمة قصات عادية.

وتضم التشكيلة باقة من سترات النايلون والكتان الخفيفة التي تكفل الراحة لمرتديها في الطقس الدافئ.

وتم أيضاً استخدام الدينيم بتشطيبات بسيطة وممزقة. وتمتاز الجاكيتات القصيرة ذات الخصر المطاطي وتلك المزدانة بقلنسوة بتفاصيل ذات طابع بحري ورياضي آسر.