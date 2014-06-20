الرئيس الفرنسي يكرم “سيد الكون” أرنولد شوارزنيجر بميدالية ذهبية

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كرم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نجم هوليوود العالمي أرنولد شوارزنيجر، حيث توجه بصورة شرفية بالميدالية الذهبية خلال حفل ضخم احتضنه قصر الإليزيه فى باريس على تاريخه الفني الكبير ومجهوداته الخيرية والاجتماعية في قطاعات عدة، فقد برع هذا الفنان في أفلام الحركة والتشويق في السينما الأمريكية وتفوق برياضة كمال الأجسام ولكنه أيضاً خاض المعترك السياسي وتقلد في السابق منصب حاكم ولاية كاليفورنيا وعرف بعمله وجهوده في مجال المحافظة على البيئة. والملفت للانتباه أن الرئيس هولاند كان في استقبال هذا الممثل العالمي الشهير

لقد جاء هذا التكريم الرفيع المستوى الذي ناله الممثل والنجم أو حاكم ولاية كاليفورنيا السابق الذي يقترب من عقده السابع بسنة واحدة، عرفاناً بدوره في مجال المحافظة على البيئة على مدار العديد من السنوات.

لم يفوت النجم أرنولد شوارزنيجر الفرصة وقام على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتوجيه عبارات الشكر إلى الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وهذا ما جعل متابعوه يمطرونه بالتهاني، ولم يخفوا فرحتهم الكبيرة بهذا التكريم الذي جاء بطعم خاص، كونه جاء من رئيس دولة.

يذكر أن التتويج بالميدالية الشرفية في التقاليد الفرنسية وبالتحديد في قصر الإليزيه، يقتصر فقط على الموظفين العسكريين والمدنيين، نظير ما قدموه من خدمات متميزة لدولة فرنسا، ويمكن منحها لغير الفرنسيين.

ولكل من لا يعرف هذا النجم يمكن القول بأنه لاعب كمال أجسام وممثل وسياسي أمريكي ينحدر من أصول نمساوية، شغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية الثامن والثلاثون، شرع في التدرب على الأثقال في سن المراهقة حيث لم يتعد عمره ال15عاماً، في رصيده لقب سيد الكون كما أنه حصل على لقب “مستر أولمبيا”، وفي رصيده العديد من الكتب والمقالات عن الرياضة، وفوق كل ذلك يوصف بالرمز الحقيقي لأفلام الحركة بهوليوود، ولا ينسى أنه اشتهر في أفلام “كونان البربري”و”المبيد”.

انتخب لأول مرة بتاريخ 7 أكتوبر 2003 كمرشح جمهورى في انتخابات العزل الخاصة.