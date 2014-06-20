كل فرشاة لها مهمة محددة في عمل الماكياج

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دبي – ريم حنبظاظة

إذا كنت تجدين صعوبة في فهم غرض كل فرشاة من فراشي الماكياج و كيفية استخدامها بشكل صحيح،إذن انضمي إلى غيرك فكثيرات أيضا لا يعلمن الاستخدام الفعلي لكل فرشاة لأن كل فرشاه لها مهمة تقوم بها عند وضع الماكياج، وسندلك في السطور التالية على كيفية اختيار الفرشاة المناسبة.

تقول خبيرة التجميل السعودية أروى الغامدي، هناك انواع كثيرة جدا، من الفرش وسأتكلم عن أهم انواع الفرش التي لابد من كل فتاه اقتناءها في حقيبتها:

– فرشاة كريم الأساس: تستخدم هذه الفرشاة في وضع كريم الأساس السائل، وتتميز عن غيرها من فرش الماكياج بقدرتها على توزيع كريم الأساس بشكل متساوِ مع إعطاء وجهك لونا موحدا وتغطية مثالية.

– فرشاة وضع البودرة: هذه الفرشاة تتوافر بأحجام كبيرة وصغيرة ولا يجب أن تخلو منها حقيبة ماكياجك.

حيث تستخدم الفرشاة الكبيرة في وضع بودرة الوجه المضغوطة بعد وضع كريم الأساس لإعطاء وجهك ملمسا حريريا، ويمكنك استخدام هذه الفرشاة أيضا على الجسم.

أما فرشاة البودرة الصغيرة، فيتم استعمالها في وضع أحمر الخدود على الوجنتين والأنف وهكذا.

‎- فرشاة الكونتور: كما يظهر من اسمها، فإن فرشاة الماكياج هذه مثالية لنحت الوجه وعمل “كونتور” مثالي، وتتميز بأنها مسطحة ومائلة مما يجعل من السهل تلوين الوجه بها.

يمكنك استخدام فرشاة “الكونتور” أيضا في وضع “البرونزاج” خاصة على الرقبة والأكتاف.

‎- فرشاة أحمر الخدود المائلة: هذه الفرشاة هي الأفضل من بين فرش الماكياج في وضع البودرة البرونزية، وهي تشبه فرشاة البودرة، لكنها تتميز بأطراف مائلة مما يجعلها مثالية في وضع أحمر الخدود البرونزي، خاصة على عظم الوجنتين.

– فرشاة الماكياج المائلة: هذا النوع من فرش الماكياج يستخدم في ملء فراغات الحاجب، فأطرافها تأتي بزاوية مائلة ليسهل تغطية الحاجب بطريقة مثالية. يمكنك استخدام هذه الفرشاة أيضا في وضع كحل العين السائل “الأي لاينر” على خط ماء العين.

– فرشاة الأي لاينر: تأتي بحافة رفيعة جدا لتساعدك في وضع كحل العين السائل “الأي لاينر” بكفاءة والتحكم في سمك خط التحديد بسهولة.

‎- فرشاة الحواجب: هي إحدى فرش الماكياج التي تأتي بجهتين متقابلتين؛ الأولى عبارة عن فرشاة مستقيمة ورفيعة، والثانية عبارة عن مشط صغير. وتستخدم هذه الفرشاة في تمشيط وتهذيب الحواجب، ويمكنك الاستعانة بها في التخلص من الماسكارا الزائدة العالقة برموشك.

‎- فرشاة ظل الجفون: تتميز بشعيرات مسطحة ورفيعة لتساعد على وضع ظل الجفون والبريمر بسهولة.

‎- فرشاة دمج اللون: إذا كنت تتساءلين عن الطريقة المثالية لعمل ماكياج سموكي، فإن فرشاة الماكياج هذه هي الحل السحري. تستخدم فرشاة الدمج في دمج الألوان وتوزيعها على كامل الجفن بالطريقة التي ترغبين فيها.

‎- فرشاة الدمج الإسفنجية: تأتي فرشاة الماكياج هذه بحافة إسفنجية تساعد على دمج ظل الجفون بالبشرة بشكل جيد ليبدو طبيعيا وغير مبالغ فيه.

فرشاة الشفاة: تستخدم في وضع أحمر الشفاه. وتعتبر فرشاة الشفاه ضرورية للفتيات أصحاب الشفاه الرفيعة، حيث أنها تقلل من فرصة تلطخ المنطقة المحيطة بالشفاه عند وضع أحمر الشفاه بشكل مباشر.

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