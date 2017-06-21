إنهاء حلقاته الأخيرة… “أصعب قرار” يحظى بنسب مشاهدة عالية

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تسابق أسرة مسلسل “أصعب قرار” الزمن في مونتاج الحلقة الأخيرة من العمل تمهيداً لعرضها في نهاية الشهر الكريم وكانت الحلقة قد تمَّ تصويرها منذ عدة أيام بالرياض.

واستغرق تصوير آخر حلقاته التي حملت اسم “أنا وأختي” أربعة أيام بمشاركة الفنانين ليلى السلمان ومحمد الكنهل ويامور ومروة محمد وبدر اللحيد ولينا السلطان ومخرج الحلقة الأخيرة السعودي ماجد ربيعان، وتأليف صوفيا دامرجيان.

مسلسل “أصعب قرار” مكوّن من 28 قصة أخرجها عدد من المخرجين همّ إياد الخزوز وسمير عارف وماجد ربيعان وعمار رضوان ومازن السعدي وفراس أبو الهيجا. وتمَّ تنفيذهم بتقنية أقرب للأفلام منها للأعمال التلفزيونية.

العمل حقق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية ، حيث يشارك في بطولة الحلقات عدد كبير من النجوم العرب منهم خالد سامي، ليلى السلمان، مريم الغامدي، مروة محمد، تركي اليوسف، ماجد المطرب، احمد شعيب، فاطمة الحوسني، شيلاء سبت، شيماء سبت، بدر اللحيد، عبدالله الحارثي، نينا غربي، أميرة محمد، وئام الدحماني، ابراهيم الزدجالي ويامور . ومن انتاج i see production – والمخرج إياد الخزوز والفنان ياسر فهمي، وكاريزما جروب وأيهم الزيود هو المشرف العام على إنتاج العمل.

والحلقات الأخيرة من المسلسل باتت في مرحلة المونتاج تمهيداً لتسليمها للقنوات ونسب مشاهدة الحلقات المرتفعة تغري بتكرار التجربة.