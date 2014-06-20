أصالة تعتذر لدريد لحام

شارك

بعد الخلاف والتباعد الذي خيم على علاقتهما، بادرت الفنانة السورية أصالة نصري بمحاولة منها لإذابة الجليد بينهما، بالإعتذار للفنان دريد اللحام، بسبب عدم تطابق وجهات نظرهم حول ما يجري في بلدهما سوريا، بخصوص الحرب المشتعلة هناك، ورفعت أصالة نصري عبارات الأسف والتقدير للفنان القدير دريد اللحام ووصفته بالأب والعم وصاحب الفضل عليها.

قامت المطربة أصالة نصري، بتقديم اعتذارها بشكل صريح للممثل السوري الكبير دريد لحام، وذلك من خلال حسابها عبر موقع الصور الشهير “أنستغرام”، حيث نشرت صورة للممثل القدير دريد لحام، وأرفقتها بعبارات مفعمة بالتقدير تتخللها كلمات الأسف والإعتذار لرأب الصدع بينهما: “..أنا آسفة على ما بدر مني تجاهك والدي الغالي وعمي القدير دريد لحام الفنان القدير … والدي نعم أنا لا أتفق معك فيما أنت تؤمن به تجاه وطني ووطنك سوريا، ولكنك صاحب فضل كبير علي، وإن تناسيته في بداية الخلاف أنا لا أنساه..”.

واستطردت موضحة في نفس المقام :”..لا تتخيل كم أشتاق إلى حضنك وإليك وأنت تسمعني أغني… واحده من أهم أمنياتي أن ألتقيك، وأن تعود أحاديثنا بسيطة طيبه عميقة بريئة … تحت سقف الفن والمحبة بعيداً عن الخلاف..”.

يذكر أن الخلاف نشب بين الفنانين، بسبب موقفهما مما يجري من تدهور للوضع الأمني في بلدهما سوريا، لكن أصالة نصري، لم تترك لتباعد وجهات النظر أن يؤثر في علاقتها بكبير الفنانين السورين دريد لحام.

والجدير بالإشارة فإن آخر ألبوم أطلقته المطربة أصالة نصري، كان شهر أكتوبر المنصرم وحمل عنوان”أعلق الدنيا”، والذي يحمل الطابع الخليجي، متضمنا ما لا يقل عن 15 أغنية، وجاء بعد ألبوم “ياخي اسأل” و”أوقات” و “سواها قلبي” و”قانون كيفك”، وشارك فيه ملحنين وكتاب كلمات وموزعين من الخليج العربي.

شارك

Comments

comments