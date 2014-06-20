أصالة في احتفالات مهرجان فبراير الكويت القادمة

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تقرر مشاركة الفنانة السورية أصالة نصري في مهرجان فبراير 2017 بالكويت، حيث ينظم هذا المهرجان كل عام، وينتظر أن تقدم نجمة الطرب العربي أصالة نصري، أجمل أغانيها سواء القديمة أو الجديدة، وتضرب موعداً لكل محبيها بالخليج العربي وخاصة بالكويت، لحضور السهرة التي سوف تحييها، علماً أنه سيشاركها في نفس الحفل الفنان الكبير محمد عبده.

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها على موقع “أنستغرام”، عن إحياء أصالة نصري لحفل، ينتظر أن يكون مميزاً، كما أعلنت عن ذلك أصالة من خلال تعليق نشرته وكتبت فيه: “..قريباً ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2017..”، يذكر أن الجمهور الكويتي يلتقي أصالة يوم 3 فبراير القادم، وفي نفس المهرجان يضرب موعداً لحفل يقيمه الفنان الخليجي القدير راشد الماجد الذي يملك شعبية كبيرة، حيث انتهت جميع التذاكر المخصصة لحفله في وقت مبكر، أي قبل اقتراب تاريخ السهرة التي من المقرر أن يحييها، ولم تخف ذات الشركة عن نفاذ جميع تذاكر الحفل الذي من المنتظر أن يحييه المطرب بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

الجدير بالإشارة أن المطربة السورية أصالة نصري بدأت الغناء في سن مبكرة، فلم يتعد عمرها السابعة، واكتشف والدها المطرب مصطفى نصري موهبتها في سن الرابعة، وعكف على تنمية موهبتها وتوجيهها في مشوارها الفني، ففي البداية حرصت على تأدية أغاني والدها، وغنت للأطفال وكذلك الأناشيد القومية، واليوم تعتبر إحدى المطربات العربيات الأشهر والأكثر شعبية، بالنظر إلى العدد الهائل من الأغاني الناجحة التي أطلقتها، إلى جانب “الكليبات” المميزة، التي شدت الجمهور وحققت لها شعبية كبيرة