أصالة نصري تبكي الوطن ألف مرة

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فضيلة بودريش

طرحت المطربة السورية أصالة نصري يوم عيد الأضحى “دويتو جديد” يجمعها بالمطرب أحمد فهمي، يحمل عنوان “عيش سكر وطن” وكشفت أنها أجهشت بالبكاء وهي تغنيها أكثر من ألف مرة.

نشرت أصالة نصري على صفحتها عبر الفيس بوك، صورة عن آخر عمل سجلته مع الفنان أحمد فهمي ويتمثل في “دويتو” جديد، ولم تخف أنها بكت كثيرا وخفق قلبها بقوة، وشعرت بالفخر بمناسبة طرحها لهذا العمل.

وحرصت المطربة السورية على وصف أدق التفاصيل حول ما كانت تشعر به قبل وبعد تسجيل أغنية “عيش سكر وطن”: “..بكيت فيها وأنا أغنّيها أكثر من ألف مرّه ، وقفت كثيراً عند تسجيلها وعدت لداخل الاستوديو لمرات عديده ، وفي كل مرة أسمعها يقع قلبي ويعلو صوت ضرباته وأشعر أني واحدة أخرى غير التي غنت ، واحده خلقت فقط لتستمع لهذه الأغنية ، هذا هو حالي هذه الأيام ، أفخر بهذا العمل وأنا واحده من صناعه وأرجو من الله أن يهبها سحرا لتصبح يدا تنتشل طفلا تعين أما تواسي رجال لم يعد لهم قدرة على الصبر ، صوتي سلاحي ، وضميري موقفي ، ووطني يسكنني فإن لم يقوى على أماني أنا أحميه … عيش سكر وطن هديّتي لي في هذا العيد”.

الجدير بالإشارة فإن المطربة أصالة أثنت مطولا على الفنان أحمد فهمي حيث نشرت صورة له مرفوقة بتعليق يتضمن شهادة مفعمة بالاحترام والتقدير قالت فيها: “..فيه أشخاص النبل جزء من تكوينهم ، وهم ليسوا نجوم ومشاهير فقط ، بل ازدادوا بسبب مشاعرهم الفنية إنسانيات جعلت منهم أشخاص محبوبين على المستوى الشخصي وهذا الأبقى وهذا الأهم ، شاركني في عمل لطالما انتظرته دون تردد ، صديقي الغالي من كل قلبي أشكرك ولك دائما محبتي واحترامي”.

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