أصالة واثقة باخلاق سعد المجرد

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أيمن الرفاعي

تعاطفت الفنانة أصالة بشدة مع سعد المجرد في أزمته التي يمر بها حاليا نافية تماما التهمة عنه. وبحسب ما قالته أصالة فهي تعتبر أن سعد المجرد من أكثر الشخصيات المهذبة التي قابلتها في حياتها.

ونشرت أصالة تعليقا بهذا الخصوص عبر حسابها على انستجرام قائلة ” سعد المجرد من أهذب الشباب اللي قابلتهم في حياتي…..التقيت به في سهرات كتير والتقينا بسفر ودائما كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه وكان دائما تصرفه غاية في التهذيب.”

وتابعت الفنانة أصالة قائلة ” رغم أنني لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقا إلا إني بصدق إنه في حدا تعبان من نجاح سعد المبهر ويارب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هالأزمة اللي تعبنا معه منها”.

واضح تماما من خلال هذه المشاركة أن لدى أصالة ثقة عمياء في أخلاق الفنان المعروف سعد المجرد.

الجدير بالذكر أن سعد لمجرد تم توقيفه في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي وقبض عليه بتهمة التحرش بفتاة فرنسية وما زالت القضية قيد التحقيق.

جميل جدا أن تكون كل هذه الثقة لدى فنانة تشهد ببراءة زميل المهنة لكن الأجمل أن تثبت التحقيقات براءته من التهمة الموكلة إليه.

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