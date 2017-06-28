رغم ثبوت تهمة حيازة الكوكايين…. أصالة تصدر بياناً رسمياً للجمهور متهجمة على الصحافة

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بعدما تم توقيف الفنانة أصالة بمطار بيروت بتهمة حيازة الكوكايين، تم إجراء بعض التحاليل والتي جاءت إيجابية ومن ثم إحالتها إلى التحقيق.

بعد ذلك تم الافراج عن المطربة الشهيرة بضمان محل إقامتها وهو إجراء متبع لحين البت في القضية. وعلى الرغم من كل هذه المقدمات التي تثبت حيازتها للكوكايين بغرض التعاطي إلا أن الفنانة أصالة سارعت بإصدار بيان رسمي إلى جمهورها متجاهلة تماماً التحدث عن التفاصيل لا من قريب ولا من بعيد، ويمكن تلخيص البيان الطويل على أنه عبارة عن كلمات من الشكر للجمهور الذي لم يصدق الخبر – على حد قولها – كما توجهت بالشكر إلى كل من سارع بالدفاع عنها، ولم تنس أصالة توجيه اللوم إلى الصحافة أيضاً، وقد ذكرت في بيانها أنه ليس هناك صحافة صفراء ولكن هناك أشخاص صفراء يعملون في الصحافة.

الغريب في الأمر أن المطربة الشهيرة تتناسى أن الصحافة هي التي ترفعها فوق الأعناق وتشعل الأضواء من حولها، كما أن الصحافة لم تورطها بحيازة المخدرات.

ونوهت أصالة أيضاً إلى أنها ربما تكون ضحية لمواقفها السياسية متجاهلة تماماً ذكاء الجمهور العربي. وقد ركزت أيضاً على حبها لبيروت ولبنان بصفة عامة وأكدت أنها لن تتوقف عن زيارتها لهذا البلد الذي يحتل مكانة عالية في قلبها.