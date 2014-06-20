أصالة: “أصعب شي حد يكون صوته بشع وهو مفكر انه حلو” فمن قصدت ؟

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أيمن الرفاعي

أثارت الفنانة السورية أصالة حالة من اللغط على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب مجموعة من التغريدات التي أطلقتها من خلال حسابها على موقع تويتر. حيث غردت قائلة “يا الله أصعب شي حدا يكون صوته كتير بشع وهو مفكر أنو حلو”.

تساءل الجميع عن الشخصية التي تقصدها أصاله ولكنها لم تفصح عنها. هاجمها أحد المتابعين قائلا ” نحن نحبك وهذا ليس أسلوبك فإما أن تقولي اسم الشخصية واما أن تصمتي”.

لم تكتف أصالة بهذه التغريدة بل أعقبتها بأخرى قائلة ” والله صعبة” ثم تغريدة ثالثة قائلة ” لأ والله الحديث ….غباء وفتاوي“.

كان هناك إصرار وتعمد من جانب أصالة على هذا النقد اللاذع ولكنها لم تفصح عن قصدها.على أية حال يخطئ من يظن أن الجمهور غبي ولا يفهم ما يدور حوله فقد استنتج عدد كبير من المتابعين أن النجمة لطيفة هي المقصودة بهذا الكلام.

ففي نفس الوقت الذي أطلقت فيه أصالة لهذه التغريدات كان هناك لقاء تلفزيوني للنجمة لطيفة والتي حلت ضيفة على الإعلامي المصري عمرو أديب.

وسرعان ما انهالت التعليقات من قبل الجمهور. حيث انتقدها أحد المتابعين بالقول ” ليش تكرهين لطيفة؟ اتقي الله وخلي قلبج أبيض. إلى متى تظلين حاقدة على الناس؟”.

جاء الرد أيضا من الفنانة أصالة لتنفي هذا التخمين جملة وتفصيلا. حيث غردت قائلة ” مو حلو منكم تقولوا هيك واللي عم بحكي عنها تقريباً قلال منكم بيعرفوها”وأضافت “هي وحدة جديدة وبالنسبة للطيفة فإنت بتعرف قديش بحبها وبحب ثقافتها” فمن هي المغنية التي كانت تقصدها أصالة؟

وهل تزامنُ هذه التغريدات مع ظهور لطيفة بالبرنامج كان مجرد صدفة؟ هذه التساؤلات لا يمكن لأحد الإجابة عنها إلا أصالة نفسها. وعلى صعيد آخر طرحت أصالة آخر أعمالها وهو ألبوم خليجي بعنوان ” اعلق الدنيا” والذي تعاملت فيه مع مجموعة منتقاة من الشعراء والملحنين العرب.

وينوي القائمون على هذا العمل طرحه بسرعة مستغلين النجاح الجماهيري الساحق لأغنية أصالة مع النجم أحمد فهمي ” عيش سكر وطن.”

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