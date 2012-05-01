ممثل الفن الإيراني خارج نطاق التغطية في أوسكار 2017 (قائمة الترشيحات كاملة بالداخل)

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رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول، من بينها إيران، إلى الولايات المتحدة، قرر المخرج الإيراني أصغر فرهادي، الذي ترشح فيلمه The Salesman لأوسكار أفضل فيلم أجنبي مقاطعة حفل جوائز الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون السينما (الأوسكار) لهذا العام والذي ينتظر إقامته أواخر فبراير 2017 وعدم حضوره.

وقال فرهادي لصحيفة New York Times إنه كان ينوي حضور الحفل في السادس والعشرين من فبراير، لكنه قرر المقاطعة رداً على قرار الرئيس الأمريكي، حتى لو منحته السلطات الأمريكية استثناء.

وأضاف أنه لم تكن لديه نية عدم حضور الحفل أو مقاطعة الحدث للتعبير عن الاعتراض، لأنه – بحسب علمه – فإن كثيراً من صناع السينما في أميركا والأكاديمية ضد العنصرية والتعصب اللذين باتا يسيطران الآن أكثر من أي وقت مضى.

وكانت الأكاديمية قد أعربت عن انزعاجها الشديد بسبب احتمال منع المخرج الإيراني أصغر فرهادي من دخول الولايات المتحدة لحضور حفل توزيع جوائزها، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول، من بينها إيران، إلى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام في السادس والعشرين من فبراير، أي خلال مدة التسعين يوما التي يحظر فيها دخول مواطني إيران إلى الولايات المتحدة بموجب أمر تنفيذي أصدره ترامب.