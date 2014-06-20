ملكة جمال القارات أسماء قرطبي تهدي جمهورها “أوركيديا”

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قررت ملكة جمال القارات الحسناء المغربية أسماء قرطبي، خوض تجربة التمثيل، فسوف تشارك في بطولة مسلسل درامي عربي جديد، يحمل عنوان “أوركيديا”، ينتظر أن يكون عملاً مهماً بالنظر إلى أسماء النجوم العرب، الذين انضموا إلى فريق العمل، نذكر من بينهم جمال سليمان وعابد فهد وسامر المصري وباسل خياط.

فقد وقع اختيار المخرج السوري حاتم علي، على ملكة جمال القارات أسماء قرطبي لأداء دور في عمله التلفزيوني الدرامي الجديد، الذي من المرتقب أن يشرع في تصوير أولى مشاهد حلقاته شهر فبراير المقبل، وتقف ملكة الجمال أسماء، التي ليس لديها تجربة في التمثيل أمام عمالقة الدراما السورية والعربية، وقد أبدت أسماء فرحتها الكبيرة بالعمل تحت يد مخرج كبير بحجم حاتم علي وفنانين كبار يصنفون ضمن نجوم الصف الأول، لتكتسب الخبرة في التمثيل منهم.

ومن الأسماء الثقيلة التي تقرر أن تشارك في مسلسل “أوركيديا”، نجد جمال سليمان وعابد فهد وسامر المصري وباسل خياط وسلافة معمار، وكتب قصة هذا العمل الفني السناريست عدنان عودة، حيث يتناول أحداث قصة تاريخية خيالية تتمحور حول الفكر الانتحاري، وسوف يكون هذا العمل الفني التاريخي، الذي يعرض في شهر رمضان 2017 ضخماً بالنظر إلى السخاء في الديكورات والأزياء، والعمل من نوع الفانتازيا، يسلط الضوء على قصة احتلال الملك الجنابي ملك اشوريا مملكة أوركيديا، وقتله ملكها الأكثم بن عدي، وهروب زوجة الأكثم مع طفليها اللذين يكبران للثأر لمقتل والدهما، حيث يسترجعان المملكة مرة أخرى عندما يكبران.

الجدير بالإشارة أن العمل يصور ملامح من المرحلة السلجوقية، لكن مطعمة بالخيال.