“الأسبرين”يخلصك نهائياً من مشكلة حب الشباب

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تعد مشكلة حب الشباب من المشاكل التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء في فترات البلوغ أو في فترة التغيرات الهرمونية في الجسم وقد تحدث متأخرة وتظهر من خلالها حبوباً بيضاء اللون على الوجه والكتفين أو رؤوس سوداء في منطقة الأنف.

وتتنوع علاجات حب الشباب،لكن في الكثير من الأحيان تفضل المرأة إيجاد علاج طبيعي بعيداً عن الكريمات. من بين العلاجات الفعالة التي تخلصك نهائياً من مشكلة حب الشباب يتمثل في….

ماسك الأسبرين

– كخطوة أولى عليك أن تطحني 10 أقراص من الأسبرين العادي إلى أن يتحول إلى بودرة ناعمة. أضيفي إلى البودرة التي حصلت عليها القليل من الماء مع التقليب المستمر لتتكون بين يديك عجينة من الأسبرين.

– قبل أن تضعي الخليط على وجهك اغسلي وجهك بالماء الساخن ومن ثم وزّعي الخليط بالتساوي على كل الوجه والعنق وبعد مرور 10 دقائق اشطفي وجهك جيّداً بالماء البارد.

– من الجدير بالذكر أنه يمكنك استخدام هذا الماسك مرة في الأسبوع لكي لا يتسبب لك بأي جفاف في بشرتك. أما إن كنت من صاحبات البشرة الحساسة فلا ننصحك بأن تضعي ماسك الأسبرين على الوجه لأكثر من 10 دقائق لأنه وفي حالات نادرة جداً من الممكن أن يسبب الحروق على البشرة الحساسة.