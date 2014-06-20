يطلقه في عيد الفطر….محمد عساف يفاجئ الجمهور بديو جديد مع مطرب الراي فضيل

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كشف الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف المتوج بلقب برنامج “أراب أيدول2″، عن مفاجأة سارة يحضرها لجمهوره العربي مع مطرب الراي الجزائري “فضيل”، ولم يخف أنهما يستعدان لتقديم “ديو غنائي” مشترك يشرف عليه المنتج العالمي ذي الأصول المغربية”ريدوان”، ومن المقرر أن تكون الأغنية الجديدة للنجمين باللغتين العربية والإنجليزية، وتحمل عنوان” All day all night ” وسوف يصور كليب هذه الأغنية بمدينة مراكش المغربية لتطرح على المشاهد خلال عيد الفطر المقبل.

نشر المطرب الفلسطيني الشاب محمد عساف عبر مدونة حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”، خبر زيارته إلى المغرب من أجل تصوير “ديو” غنائي سوف يجمعه بالفنان الجزائري فضيل، وسيكون تحت إشراف المنتج العالمي ذي الأصول المغربية”ريدوان”.

يذكر أنه خلال الفترة الحالية يعكف مطرب الراي فضيل على تحضير ألبومه الجديد، الذي يضم 12 أغنية، خصص منها 3 أغاني لتكون ديو مع فنانين عالميين، أما التعاون مع النجم عساف ستكون في أغنية All day all night والتي جاءت باللغتين العربية والإنجليزية، وبعد تصوير الفيديو كليب بمدينة مراكش المغربية، من المنتظر أن يتابعها الجمهور العربي خلال عطلة عيد الفطر المقبل عبر القنوات الفضائية.

يعد هذا التعاون الأول لمحمد عساف مع مطرب جزائري مختص في غناء لون الراي، ويرتقب أن يحقق النجمان نجاحاً كبيراً، ولا يخفى أن نجم الراي الجزائري فضيل الذي غنى مع الشاب خالد أغنيتهم الشهيرة “عبد القادر يا بوعلام”، فضل أن يتكتم عن هذا المشروع الفني إلى غاية الانتهاء من إنجازه.. لكن عساف كشف عن هذه المفاجأة، ويترقب الجمهور بشغف واهتمام كبير موعد إطلاق الأغنية الديو التي تجمع النجمين فضيل وعساف.