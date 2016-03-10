خاص/ الفنان عاصي الحلاني ينفي علاقته بمقهى “الكيف”… والجريمة التي حصلت هناك!

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ندى أيوب – بيروت

لماذا تم الزج باسم الفنان عاصي الحلاني في جريمة قتل الطالب المصري محمود محمد بيومي شهاب الدين(24 سنة)، الذي قُتِل في «كافيه كيف» بمنطقة النزهة في مصر الجديدة، بعد خلاف مع مدير المقهى بشأن الحساب، بعد انتهاء مباراة مصر؟

لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال، هل لأن الحلاني يمتلك مطعماً في بيروت؟ لكن مطعم “عاصي” في شارع فردان بمدينة بيروت وليس في العاصمة المصرية أو في منطقة النزهة. والغريب أنه ومنذ ارتكاب الجريمة الشنيعة ومقتل الشاب، وكالعادة، وقع معظم المواقع الالكترونية العربية واللبنانية في فخّ النسخ، و(على العمياني)، واخترعوا عناوين رنانة طنانة ” ما علاقة عاصي الحلاني ومصطفى قمر بمقتل المشجع المصري؟”، “عاصي متورط بجريمة كافيه النزهة”… حتى يخال المرء أن الحلاني كان هناك، أو هو من يمتلك المقهى فعلاً، أو أنه حرّض على القتل كما كتب أحدهم!

ولأننا حريصون على المصداقية في نقل الخبر، اتصلنا بمكتب الفنان عاصي الحلاني، فأكد لنا مدير أعماله ماجد الحلاني أن عاصي لا علاقة له إطلاقاً بالمقهى الذي وقعت فيه جريمة القتل في القاهرة، وقال إن عاصي يمتلك مطعم “عاصي” في بيروت، وليس شريكاً ولا مالكاً لمقهى “الكيف”.

كما نفى الفنان عاصي الحلاني، منذ قليل، عبر حسابه على موقع فايسبوك الأخبار التي تناولته بهذا الخصوص وكتب ما يلي: ” الفنان عاصي الحلاني ينفي ماتردد عن امتلاكه مطعم في مصر ولاعلاقة له بالمطعم الذي حدثت فيه حالة القتل. نتمنى من وسائل الأعلام توخي الدقة في نقل الخبر”.